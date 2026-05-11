monobank готує запуск monoбазар — деталі Аналог OLX від monobank — сервіс monoбазар — розпочав тестування продажів для фізичних осіб-підприємців — перші тестування відбулись на київському фестивалі Кураж. Про це розповіла head of monoбазар, пише kosht.media. Новий формат насамперед орієнтований на невеликих підприємців — крафтових виробників, майстрів і продавців handmade-продукції. Водночас підготовка для роботи з ФОП передбачає перш за все узгодження юридичних питань, а загальні умови будуть ідентичними продажам фізичних осіб: покупці можуть оформлювати товари «частинами», користувачі матимуть можливість торгуватися щодо ціни, продавець отримуватиме гроші одразу після того, як покупець забере замовлення на пошті. Наразі команда збирає відгуки користувачів і допрацьовує платформу перед повноцінним запуском для всіх підприємців. Раніше Finance.ua писав, що в застосунку monobank запустили новий розділ у меню кешбеку під назвою «Пундики». У ньому користувачам пропонують партнерські пропозиції, зокрема промокоди, знижки та бонусні бали. У розділі кешбеку тепер можна обирати спеціальні пропозиції від партнерів. Дані пропозиції персоналізуються для користувачів і оновлюються щотижня. Також раніше Finance.ua описав історію створення monobank. Про це читайте у статті — monobank перший банк без відділень Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Фондовий ринок / monobank готує запуск monoбазар — деталі