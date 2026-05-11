0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

monobank готує запуск monoбазар — деталі

Фондовий ринок
723
monobank готує запуск monoбазар — деталі
monobank готує запуск monoбазар — деталі
Аналог OLX від monobank — сервіс monoбазар — розпочав тестування продажів для фізичних осіб-підприємців — перші тестування відбулись на київському фестивалі Кураж.
Про це розповіла head of monoбазар, пише kosht.media.
Новий формат насамперед орієнтований на невеликих підприємців — крафтових виробників, майстрів і продавців handmade-продукції.
Водночас підготовка для роботи з ФОП передбачає перш за все узгодження юридичних питань, а загальні умови будуть ідентичними продажам фізичних осіб:
  • покупці можуть оформлювати товари «частинами»,
  • користувачі матимуть можливість торгуватися щодо ціни,
  • продавець отримуватиме гроші одразу після того, як покупець забере замовлення на пошті.
Наразі команда збирає відгуки користувачів і допрацьовує платформу перед повноцінним запуском для всіх підприємців.
Читайте також
Раніше Finance.ua писав, що в застосунку monobank запустили новий розділ у меню кешбеку під назвою «Пундики». У ньому користувачам пропонують партнерські пропозиції, зокрема промокоди, знижки та бонусні бали.
У розділі кешбеку тепер можна обирати спеціальні пропозиції від партнерів. Дані пропозиції персоналізуються для користувачів і оновлюються щотижня.
Також раніше Finance.ua описав історію створення monobank. Про це читайте у статті — monobank перший банк без відділень
За матеріалами:
Finance.ua
monobank
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems