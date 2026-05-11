monobank готує запуск monoбазар — деталі

Аналог OLX від monobank — сервіс monoбазар — розпочав тестування продажів для фізичних осіб-підприємців — перші тестування відбулись на київському фестивалі Кураж.

Про це Про це розповіла head of monoбазар, пише kosht.media.

Новий формат насамперед орієнтований на невеликих підприємців — крафтових виробників, майстрів і продавців handmade-продукції.

Водночас підготовка для роботи з ФОП передбачає перш за все узгодження юридичних питань, а загальні умови будуть ідентичними продажам фізичних осіб:

покупці можуть оформлювати товари «частинами»,

користувачі матимуть можливість торгуватися щодо ціни,

продавець отримуватиме гроші одразу після того, як покупець забере замовлення на пошті.

Наразі команда збирає відгуки користувачів і допрацьовує платформу перед повноцінним запуском для всіх підприємців.

Раніше Finance.ua писав , що в застосунку monobank запустили новий розділ у меню кешбеку під назвою «Пундики». У ньому користувачам пропонують партнерські пропозиції, зокрема промокоди, знижки та бонусні бали.

У розділі кешбеку тепер можна обирати спеціальні пропозиції від партнерів. Дані пропозиції персоналізуються для користувачів і оновлюються щотижня.

