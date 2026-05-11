«Карпатська джерельна» оновила етикетку через штраф у 9 млн гривень — деталі Вчора 14:44 — Фондовий ринок

«Карпатська джерельна» оновила етикетку через штраф у 9 млн гривень — деталі

Виробникові води «Карпатська джерельна» довелося змінити свою етикетку. Пляшки з оновленим дизайном вже з’явилися у продажі, але звичні елементи у ньому зникли.

Чому змінили етикетку

Нові етикетки «Карпатської джерельної» компанія виготовила після того, як отримала штраф у розмірі 9,4 мільйона гривень від Антимонопольного комітету

Нагадаємо, в березні, АМКУ покарав ТзОВ «Карпатські мінеральні води» за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тоді регулятор дійшов висновку, що компанія поширювала неправдиві відомості про походження її води.

Річ у тім, що на старій етикетці популярної води були зображені гори, ялини та карта з позначкою «Карпати» на ній. Там же знаходилася назва «Карпатська».

Після дослідження того, як споживачі сприймають етикетку, комітет вирішив, що її дизайн та назва можуть вводити людей в оману. Покупці справді могли подумати, що вода має походження з Карпат. Хоча насправді її виробляють у Золочівському районі Львівської області, який не відноситься до гірських.

Враховуючи викладене, ТОВ «Карпатські мінеральні води» може отримати неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та/або реалізаторами вод мінеральних природних столових, — зауважив Антимонопольний комітет.

Тому комітет наклав штраф на компанію та наказав прибрати порушення.

Як змінилася етикетка

Ще під час розгляду справи у березні виробник повідомив АМКУ, що планує змінити дизайн етикетки води, аби усунути порушення.

У ТОВ «Карпатські мінеральні води» пояснили, що назву «Карпатська джерельна» зареєстрували виключно як торгівельну марку, і вона не вказує на регіон походження продукції.

Наразі перші партії води з оновленою етикеткою вже надійшли у магазини на продаж. У новому дизайні можна побачити, що гірські обриси зникли, прибрали й звичний напис «Карпати».

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.