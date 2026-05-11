0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Карпатська джерельна» оновила етикетку через штраф у 9 млн гривень — деталі

Фондовий ринок
649
«Карпатська джерельна» оновила етикетку через штраф у 9 млн гривень — деталі
«Карпатська джерельна» оновила етикетку через штраф у 9 млн гривень — деталі
Виробникові води «Карпатська джерельна» довелося змінити свою етикетку. Пляшки з оновленим дизайном вже з’явилися у продажі, але звичні елементи у ньому зникли.

Чому змінили етикетку

Нові етикетки «Карпатської джерельної» компанія виготовила після того, як отримала штраф у розмірі 9,4 мільйона гривень від Антимонопольного комітету.
Нагадаємо, в березні, АМКУ покарав ТзОВ «Карпатські мінеральні води» за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
Тоді регулятор дійшов висновку, що компанія поширювала неправдиві відомості про походження її води.
Річ у тім, що на старій етикетці популярної води були зображені гори, ялини та карта з позначкою «Карпати» на ній. Там же знаходилася назва «Карпатська».
Після дослідження того, як споживачі сприймають етикетку, комітет вирішив, що її дизайн та назва можуть вводити людей в оману. Покупці справді могли подумати, що вода має походження з Карпат. Хоча насправді її виробляють у Золочівському районі Львівської області, який не відноситься до гірських.
Враховуючи викладене, ТОВ «Карпатські мінеральні води» може отримати неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та/або реалізаторами вод мінеральних природних столових, — зауважив Антимонопольний комітет.
Тому комітет наклав штраф на компанію та наказав прибрати порушення.

Як змінилася етикетка

Ще під час розгляду справи у березні виробник повідомив АМКУ, що планує змінити дизайн етикетки води, аби усунути порушення.
У ТОВ «Карпатські мінеральні води» пояснили, що назву «Карпатська джерельна» зареєстрували виключно як торгівельну марку, і вона не вказує на регіон походження продукції.
Наразі перші партії води з оновленою етикеткою вже надійшли у магазини на продаж. У новому дизайні можна побачити, що гірські обриси зникли, прибрали й звичний напис «Карпати».
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems