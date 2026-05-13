Microsoft розраховувала заробити $92 млрд на інвестиціях в OpenAI

Microsoft розраховувала отримати $92 млрд прибутку завдяки своїм раннім інвестиціям в OpenAI — компанію, яка створила ChatGPT і стала одним із головних драйверів сучасного буму штучного інтелекту.
Про це стало відомо з внутрішніх документів Microsoft за початок 2023 року, які оприлюднили під час судового процесу у США в межах позову Ілона Маска проти OpenAI та Microsoft, пише Bloomberg.

Як зросла вартість частки Microsoft

На початок 2023 року Microsoft інвестувала в OpenAI близько $13 млрд. Генеральний директор компанії Сатья Наделла заявив у суді, що ці вкладення «себе виправдали, адже ми взяли на себе ризик».
Відтоді оцінка OpenAI стрімко зросла. Наприкінці березня 2026 року компанію оцінювали у $852 млрд, а частка Microsoft станом на жовтень 2025 року коштувала приблизно $135 млрд.
Позов проти OpenAI у 2024 році подав Ілон Маск, який був одним із співзасновників компанії. Він звинуватив Сема Альтмана та Грега Брокмана у тому, що вони відійшли від початкової некомерційної місії OpenAI та перетворили її на бізнес, орієнтований на прибуток. На думку Маска, Microsoft сприяла цій трансформації.
У Microsoft та OpenAI відкидають звинувачення. Компанії заявляють, що позов є безпідставним і пов’язують його з прагненням Маска посилити позиції власного стартапу у сфері штучного інтелекту — xAI, який він запустив у 2023 році.
Раніше ми повідомляли, що Маск вимагає компенсацію від OpenAI на $134 млрд.
Світлана Вишковська
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
