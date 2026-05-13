Microsoft розраховувала заробити $92 млрд на інвестиціях в OpenAI

Microsoft розраховувала отримати $92 млрд прибутку завдяки своїм раннім інвестиціям в OpenAI — компанію, яка створила ChatGPT і стала одним із головних драйверів сучасного буму штучного інтелекту.

Про це стало відомо з внутрішніх документів Microsoft за початок 2023 року, які оприлюднили під час судового процесу у США в межах позову Ілона Маска проти OpenAI та Microsoft, пише Bloomberg

Як зросла вартість частки Microsoft

На початок 2023 року Microsoft інвестувала в OpenAI близько $13 млрд. Генеральний директор компанії Сатья Наделла заявив у суді, що ці вкладення «себе виправдали, адже ми взяли на себе ризик».

Відтоді оцінка OpenAI стрімко зросла. Наприкінці березня 2026 року компанію оцінювали у $852 млрд, а частка Microsoft станом на жовтень 2025 року коштувала приблизно $135 млрд.

Позов Маска

Позов проти OpenAI у 2024 році подав Ілон Маск, який був одним із співзасновників компанії. Він звинуватив Сема Альтмана та Грега Брокмана у тому, що вони відійшли від початкової некомерційної місії OpenAI та перетворили її на бізнес, орієнтований на прибуток. На думку Маска, Microsoft сприяла цій трансформації.

У Microsoft та OpenAI відкидають звинувачення. Компанії заявляють, що позов є безпідставним і пов’язують його з прагненням Маска посилити позиції власного стартапу у сфері штучного інтелекту — xAI, який він запустив у 2023 році.

