Маск вимагає компенсацію від OpenAI на $134 млрд Вчора 00:23 — Технології&Авто

Позов Маска щодо OpenAI стосується її співпраці із Microsoft

Американський мультимільярдер Ілон Маск подав до суду на Сема Альтмана — засновника компанії OpenAI, що стала творцем ChatGPT.

Позов зареєстрований у Федеральному окружному суді Північного округу штату Каліфорнія.

Викладена в документі сума претензій Маска до компаній OpenAI і Microsoft сягає 134 мільярдів доларів, пише Reuters.

Саме Маск інвестував у OpenAI як стартап

Компанія OpenAI була заснована Альтманом і Маском у 2015 році як некомерційний дослідницький стартап у галузі штучного інтелекту (ШІ). У позові зазначається, що тоді Маск вклав у фірму 38 мільйонів доларів або 60% її початковго капіталу. Він також допоміг найняти перших працівників, налагодити контакти та надати проєкту авторитет.

Читайте також Чат-бот Grok Маска інтегрують в мережу Пентагону

Утім, у 2018 році Маск вийшов з Ради директорів OpenAI і став розвивати власні проєкти. Продуктом одного з таких проєктів став заснований на ШІ-технологіях чат-бот Grok, який став доступний спершу в соцмережі X, а тепер вважається одним з головних конкурентів ChatGPT.

OpenAI без Маска стала співпрацювати з Microsoft

Уже після відходу Маска OpenAI залучила фінансування від корпорації Microsoft і продала їй частину акцій. Згодом компанія вийшла на ринок з ChatGPT і заробила на цьому мільярди доларів.

У позові зазначено, що зараз OpenAI вартує близько 500 млрд доларів. Маск називає це неправомірним прибутком, отриманим завдяки його інвестиціям.

Насамперед у своєму позові Маск наголошує, що OpenAI було засновано саме як неприбуткову організацію, тож її вихід на ринок з ChatGPT став, на думку Маска, неправомірною вигодою, бо компанія зрадила своїм власним засадам.

Читайте також Маск пообіцяв перемогти бідність за допомогою армії роботів

Так само, за даними Bloomberg , Маск фактично звинуватив компанію-розробника ChatGPT в обмані саме через відмову від некомерційного статусу і партнерства з Microsoft. Тож він вимагає від OpenAI відшкодувати йому від 65,6 до 109,43 млрд доларів, а від Microsoft — від 13,3 до 25,06 млрд відповідно. Самі ці розрахунки щодо суми відшкодування надали представники Маска, зазначено в повідомленні Reuters.

У OpenAI і Microsoft не згодні з претензіями

Натомість компанія OpenAI назвала позов «безпідставним». Правник компанії Microsoft заявив, що претензії до корпорації, які містить позов Маска, бездоказові та є просто вигаданими, повідомляє Reuters

За даними правника, обидві компанії вже долучили до справи клопотання про незгоду з позицією Маска, що так само надійшло 16 січня. Очікується, що судовий розгляд у справі розпочнеться наприкінці квітня і триватиме за участю присяжних.

Маск не вперше позивається проти OpenAI

Власне, Ілон Маск не вперше позивається до суду проти OpenAI. Перший такий позов від Маска надійшов ще в березні 2024 року. Згідно з тодішніми закидами Маска, керівництво стартапу спочатку залучило його для фінансування некомерційної організації, що розробляє ШІ «на благо людства», а згодом воно зосередилося на отриманні прибутку. Згодом Маск додав до свого позову й Microsoft як відповідача.

Deutsche Welle За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.