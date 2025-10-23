Маск пообіцяв перемогти бідність за допомогою армії роботів
Під час квартального звіту Ілон Маск зосередився на майбутньому Tesla, а не на поточних продажах. Він заявив, що людиноподібні роботи Optimus та сервіс роботаксі Cybercab зможуть створити світ без бідності та з доступом до найкращої медицини.
Така зміна пріоритетів розчарувала інвесторів, які очікували прогнозів щодо постачання електромобілів, інформує CNBC. Річ у тім, що обсяги випуску машин скоротилися, а чистий прибуток компанії впав на 37% до 1,37 мільярда доларів.
Водночас повноцінний квартальний звіт Tesla, який був опублікований напередодні, надав інвесторам приводи і для радості. Наприклад, сукупний дохід зріс на 12% до 28 мільярдів доларів, а дохід від реалізації електромобілів піднявся в річному порівнянні на 6% до 21,2 мільярда доларів.
Як роботи та автопілот змінять світ, за версією Маска
Втім Ілон Маск приділив мінімум уваги поточним показникам компанії, зокрема, не озвучив прогнозу щодо кількості відвантажених електромобілів цього року. Аналітики очікують, що динаміка постачань буде негативною, що стурбувало вкладників.
Натомість глава Tesla переключив увагу на два перспективні напрями: людиноподібних роботів Optimus і роботаксі Cybercab, серійний випуск яких має розпочатися наступного року.
Маск назвав поширення роботаксі «шокуючою хвилею». Він зазначив, що на дорогах уже є мільйони електромобілів Tesla, які можуть стати повністю автономними завдяки оновленню програмного забезпечення, і компанія продовжує випускати близько двох мільйонів таких машин щорічно.
