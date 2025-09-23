0 800 307 555
Компанія Маска показала швидку та економічну модель штучного інтелекту Grok 4 Fast

Технології&Авто
7
Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, анонсувала нову версію своєї моделі штучного інтелекту — Grok 4 Fast. Модель позиціонується як швидша та економічніша альтернатива Grok 4.
Про це повідомляє Engadget.
Grok 4 Fast демонструє таку ж точність, як і попередник, але використовує на 40% менше обчислювальних токенів.
Це знизило вартість обробки запитів приблизно на 98%, роблячи модель більш доступною. Початкова ціна роботи з моделлю — $0,20 за 1 млн токенів.
Модель посіла перше місце в рейтингу LMArena для пошукових завдань та восьме місце за якістю текстових відповідей, показавши результати, співставні або кращі за Grok 4.
Grok 4 Fast має інноваційну архітектуру, що поєднує глибокий аналіз і швидкі відповіді. Модель підтримує контекстне вікно до 2 млн токенів і оптимізована для роботи з зовнішніми інструментами, такими як виконання коду або веб-пошук.
Зараз Grok 4 Fast доступна через платформи OpenRouter та Vercel AI Gateway, а також через API xAI для веб-застосунків, iOS і Android.
ua.news
