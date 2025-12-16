Meta закрила застосунок Facebook Messenger для Windows і Mac Сьогодні 23:53 — Технології&Авто

Meta офіційно припинила підтримку десктопного застосунку Facebook Messenger. Нативні версії для Mac і Windows більше недоступні, а користувачів перенаправляють на вебверсію сервісу через сайт Facebook або Messenger.com.

Десктопний Messenger з’явився на початку пандемії COVID-19 як спроба запропонувати альтернативу популярним сервісам для спілкування та відеодзвінків. Втім, застосунок так і не став повноцінним конкурентом бізнес-орієнтованих платформ на кшталт Zoom — він підтримував меншу кількість учасників відеодзвінків, не мав функції демонстрації екрана та зручних посилань для підключення.

Ознаки згортання проєкту були помітні ще задовго до офіційного оголошення. У 2023 році Meta знову інтегрувала Messenger безпосередньо у застосунок Facebook, зменшуючи роль окремого клієнта. Паралельно компанія неодноразово змінювала технологічну основу десктопної версії.

На Mac застосунок спершу працював на Electron, згодом був переведений на React Native Desktop, а пізніше — на Catalyst, який дозволяє переносити iPad-застосунки на macOS. Цей підхід викликав критику як з боку розробників, так і користувачів через складність підтримки. На Windows Messenger у 2024 році перетворили на вебзастосунок.

Восени Meta попередила про закриття десктопного Messenger до кінця року та порадила користувачам зберегти історію чатів, встановивши PIN-код. Користувачі без акаунта Facebook після закриття можуть користуватися Messenger через Messenger.com без необхідності реєстрації в соцмережі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.