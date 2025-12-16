Автомобілі з Китаю: які моделі обирають українці
Упродовж минулого місяця українці придбали 3 908 легкових автомобілів, ввезених з Китаю.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Це у 4,8 раза більше, ніж за аналогічний період листопада 2024 року.
Аналітики зазначають, що переважна більшість легковиків з КНР — електромобілі. Їх частка становила 93% від усіх придбаних авто китайського походження.
Із загальної кількості придбаних авто:
- нових — 3 269 одиниць (зростання на 368%);
- вживаних — всього 639 одиниць (зростання на 415%).
Найпопулярніші нові авто з Китаю
- BYD Leopard 3 — 385 од.;
- Volkswagen ID. Unyx — 298 од.;
- BYD Song Plus — 289 од.;
- Zeekr 7X — 221 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 220 од.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю
- Zeekr 001 — 87 од.;
- Zeekr 7X — 41 од.;
- MG ZS — 32 од.;
- BYD Leopard 3 — 30 од.;
- BYD Yuan Plus — 29 од.
Раніше ми повідомляли, що за останній рік попит на електрокари китайського виробництва збільшився на 414%, що становить 19% від усього попиту на електроавтомобілі. Відтак українці з жовтня 2024 до вересня 2025 року шукали китайські електромобілі в інтернеті 136,4 тисячі разів.
