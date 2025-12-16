0 800 307 555
укр
Автомобілі з Китаю: які моделі обирають українці

Технології&Авто
17
Упродовж минулого місяця українці придбали 3 908 легкових автомобілів, ввезених з Китаю.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Це у 4,8 раза більше, ніж за аналогічний період листопада 2024 року.
Аналітики зазначають, що переважна більшість легковиків з КНР — електромобілі. Їх частка становила 93% від усіх придбаних авто китайського походження.
Із загальної кількості придбаних авто:
  • нових — 3 269 одиниць (зростання на 368%);
  • вживаних — всього 639 одиниць (зростання на 415%).

Найпопулярніші нові авто з Китаю

  1. BYD Leopard 3 — 385 од.;
  2. Volkswagen ID. Unyx — 298 од.;
  3. BYD Song Plus — 289 од.;
  4. Zeekr 7X — 221 од.;
  5. BYD Sea Lion 06 — 220 од.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю

  1. Zeekr 001 — 87 од.;
  2. Zeekr 7X — 41 од.;
  3. MG ZS — 32 од.;
  4. BYD Leopard 3 — 30 од.;
  5. BYD Yuan Plus — 29 од.
Раніше ми повідомляли, що за останній рік попит на електрокари китайського виробництва збільшився на 414%, що становить 19% від усього попиту на електроавтомобілі. Відтак українці з жовтня 2024 до вересня 2025 року шукали китайські електромобілі в інтернеті 136,4 тисячі разів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
