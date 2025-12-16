Автомобілі з Китаю: які моделі обирають українці Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

Упродовж минулого місяця українці придбали 3 908 легкових автомобілів, ввезених з Китаю.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Це у 4,8 раза більше, ніж за аналогічний період листопада 2024 року.

Аналітики зазначають, що переважна більшість легковиків з КНР — електромобілі. Їх частка становила 93% від усіх придбаних авто китайського походження.

Із загальної кількості придбаних авто:

нових — 3 269 одиниць (зростання на 368%);

вживаних — всього 639 одиниць (зростання на 415%).

Найпопулярніші нові авто з Китаю

BYD Leopard 3 — 385 од.; Volkswagen ID. Unyx — 298 од.; BYD Song Plus — 289 од.; Zeekr 7X — 221 од.; BYD Sea Lion 06 — 220 од.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю

Zeekr 001 — 87 од.; Zeekr 7X — 41 од.; MG ZS — 32 од.; BYD Leopard 3 — 30 од.; BYD Yuan Plus — 29 од.

попит на електрокари китайського виробництва збільшився на 414%, що становить 19% від усього попиту на електроавтомобілі. Відтак українці з жовтня 2024 до вересня 2025 року шукали китайські електромобілі в інтернеті 136,4 тисячі разів. Раніше ми повідомляли , що за останній рікна електрокари китайського виробництва, що становить 19% від усього попиту на електроавтомобілі. Відтак українці з жовтня 2024 до вересня 2025 року шукали китайські електромобілі в інтернеті 136,4 тисячі разів.

