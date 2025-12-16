«єЧергу» для легкових авто можуть запустити вже у 2026 році

0 800 307 555
Технології&Авто
Міністерство розвитку громад та територій України планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт із застосування «єЧерги» для легкових авто.
Зазначимо, що три роки тому була впроваджена електронна черга на кордоні «єЧерга» для вантажних авто та автобусів.
«Ми запускаємо скоро пілотний проєкт по легковим авто», — сказав заступник міністра Сергій Деркач.
За словами Деркача, мова йде вже про початок 2026 року.
Він уточнив, що спочатку пілотний проєкт планується реалізувати на одному пункту пропуску, ймовірно ним стане «Чоп».
Заступник міністра зазначив, що серед відмінностей проєкту легкових авто є значно більша їх кількість порівняно із вантажними та легковими.
На заході він уточнив, що всього на західному кордоні діє 41 автомобільний пункт пропуску, на 29 з яких їздять вантажівки та автобуси.
«Абсолютно всі вантажівки з країни і всі автобуси виїжджають виключно з реєстрацією з «єЧерги», — наголосив Деркач.
За три роки через «єЧергу» було здійснено 2,3 млн перетинів кордону вантажними автомобілями та 329 тис. — автобусами.
В той же час, за даними Держприкордонслужби, всього за останній рік кордон перетнули біля 6,6 млн авто.
Деркач також повідомив, що проєктом «єЧерга» зацікавилася Словаччина та інші країни.
«Ми передали їм (Словаччині) пілот для того, щоб вони потестили. Вони теж хочуть всіляко впроваджувати нашу електронну чергу на своєму боці. Так само і інші країни. Тому це дуже класний кейс», — зазначив він.
Авто
