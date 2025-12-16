Apple готується підвищити ціни на iPhone і MacBook у 2026 році 16.12.2025, 00:37 — Технології&Авто

Apple може підвищити ціни на iPhone та MacBook у 2026 році через значне зростання вартості оперативної пам’яті.

Інсайдери повідомляють, що довгострокові контракти компанії з Samsung і SK hynix на постачання DRAM закінчуються на початку наступного року, після чого постачальники планують продавати пам’ять за помітно вищими цінами.

Ситуацію ускладнює глобальний дефіцит пам’яті: попит із боку компаній, що працюють із штучним інтелектом, зростає швидше, ніж виробничі потужності, і навіть великі клієнти змушені погоджуватися на високі ціни та невигідні умови. За даними джерел, Apple уже готується платити більше за DRAM, починаючи з січня 2026 року.

Зростання витрат може вплинути на кілька продуктових лінійок, зокрема iPhone 18, iPhone Fold, MacBook Air на чіпі M 5 та оновлені MacBook Pro. Хоча компанія теоретично може частково компенсувати підвищені витрати завдяки власним чіпам та значним фінансовим резервам, аналітики вважають, що уникнути підвищення роздрібних цін навряд чи вдасться.

Перші подорожчання очікуються вже у першій половині 2026 року.

