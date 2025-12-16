0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple готується підвищити ціни на iPhone і MacBook у 2026 році

Технології&Авто
26
Apple готується підвищити ціни на iPhone і MacBook у 2026 році
Apple готується підвищити ціни на iPhone і MacBook у 2026 році
Apple може підвищити ціни на iPhone та MacBook у 2026 році через значне зростання вартості оперативної пам’яті.
Інсайдери повідомляють, що довгострокові контракти компанії з Samsung і SK hynix на постачання DRAM закінчуються на початку наступного року, після чого постачальники планують продавати пам’ять за помітно вищими цінами.
Ситуацію ускладнює глобальний дефіцит пам’яті: попит із боку компаній, що працюють із штучним інтелектом, зростає швидше, ніж виробничі потужності, і навіть великі клієнти змушені погоджуватися на високі ціни та невигідні умови. За даними джерел, Apple уже готується платити більше за DRAM, починаючи з січня 2026 року.
Читайте також
Зростання витрат може вплинути на кілька продуктових лінійок, зокрема iPhone 18, iPhone Fold, MacBook Air на чіпі M5 та оновлені MacBook Pro. Хоча компанія теоретично може частково компенсувати підвищені витрати завдяки власним чіпам та значним фінансовим резервам, аналітики вважають, що уникнути підвищення роздрібних цін навряд чи вдасться.
Перші подорожчання очікуються вже у першій половині 2026 року.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems