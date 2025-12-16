Kindle отримав AI-помічника, який пояснює сюжет книги без спойлерів 16.12.2025, 01:42 — Технології&Авто

Kindle отримав AI-помічника, який пояснює сюжет книги без спойлерів

Amazon запустила нову AI-функцію для Kindle, покликану спростити читання художніх книг і нонфікшну.

Інструмент під назвою Ask this Book допомагає читачам швидко згадати персонажів, події або деталі сюжету, не виходячи з книги та не ризикуючи натрапити на спойлери. Наразі функція стала доступною для користувачів у США в застосунку Kindle для iOS.

Що таке Ask this Book і як вона працює

Як повідомляє Engadget, Ask this Book — це вбудований AI-асистент, який аналізує текст конкретної книги й надає відповіді виключно в межах уже прочитаного користувачем.

За словами Amazon, інструмент ніколи не розкриває подій, що відбуваються після поточної позиції читання, що має убезпечити від спойлерів.

Читайте також Після багатьох років розробки Amazon представляє свій перший кольоровий Kindle

Щоб скористатися Ask this Book, достатньо виділити уривок у придбаній книзі та поставити запитання щодо сюжету, персонажів чи контексту, за потреби уточнюючи деталі додатковими запитами.

AI-асистент надає швидкі, контекстні відповіді без спойлерів, не змушуючи читача залишати сторінку або шукати інформацію поза Kindle.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.