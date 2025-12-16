0 800 307 555
Kindle отримав AI-помічника, який пояснює сюжет книги без спойлерів

Технології&Авто
3
Amazon запустила нову AI-функцію для Kindle, покликану спростити читання художніх книг і нонфікшну.
Інструмент під назвою Ask this Book допомагає читачам швидко згадати персонажів, події або деталі сюжету, не виходячи з книги та не ризикуючи натрапити на спойлери. Наразі функція стала доступною для користувачів у США в застосунку Kindle для iOS.

Що таке Ask this Book і як вона працює

Як повідомляє Engadget, Ask this Book — це вбудований AI-асистент, який аналізує текст конкретної книги й надає відповіді виключно в межах уже прочитаного користувачем.
За словами Amazon, інструмент ніколи не розкриває подій, що відбуваються після поточної позиції читання, що має убезпечити від спойлерів.
Щоб скористатися Ask this Book, достатньо виділити уривок у придбаній книзі та поставити запитання щодо сюжету, персонажів чи контексту, за потреби уточнюючи деталі додатковими запитами.
AI-асистент надає швидкі, контекстні відповіді без спойлерів, не змушуючи читача залишати сторінку або шукати інформацію поза Kindle.
