Google Translate отримав живий переклад у навушниках і розширені можливості Gemini Сьогодні 02:45 — Технології&Авто

Google Translate отримав живий переклад у навушниках і розширені можливості Gemini

Google розширює функціональність Перекладача, роблячи сервіс ще ближчим до повноцінного інструмента живого спілкування різними мовами.

Компанія запустила бета-версію перекладу в реальному часі через навушники, додала розширені можливості штучного інтелекту Gemini для точнішого перекладу текстів, а також суттєво оновила інструменти для вивчення мов.

Живий переклад у навушниках у реальному часі

Головною новинкою стала бета-функція, яка дозволяє чути переклад мовлення в реальному часі безпосередньо в навушниках. За задумом Google, будь-яка пара навушників може перетворитися на односторонній перекладач.

Функція працює так: користувач відкриває застосунок Google Перекладач, обирає режим Live translate, після чого чує переклад іншої мови своєю рідною мовою. При цьому система зберігає інтонацію, темп і акценти мовця, що полегшує сприйняття розмови та дозволяє розуміти, хто саме говорить.

Читайте також Google обмежує безплатні генерації в Gemini та Nano Banana

Бета-версія живого перекладу вже поступово з’являється в застосунку Google Translate на Android у США, Мексиці та Індії, підтримує понад 70 мов і працює з будь-якими навушниками без потреби у спеціальному обладнанні, водночас у Google підтвердили, що у 2026 році цю функцію планують запустити на iOS і розширити її доступність на інші країни.

Розширені можливості Gemini для перекладу тексту

Паралельно Google інтегрує в Translate нові можливості штучного інтелекту Gemini. Вони спрямовані на покращення якості текстового перекладу, зокрема у складних і контекстно насичених випадках.

Завдяки інтеграції Gemini Google Перекладач точніше працює зі сленгом, ідіомами та локальними виразами, уникає буквального перекладу там, де важливий зміст, і краще адаптує текст до природного мовлення — зокрема, ідіоматичні фрази на кшталт «stealing my thunder» перекладаються з урахуванням реального значення, а не дослівно, що робить результат зрозумілішим і практичнішим у повсякденному використанні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.