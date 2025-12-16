0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google Translate отримав живий переклад у навушниках і розширені можливості Gemini

Технології&Авто
15
Google Translate отримав живий переклад у навушниках і розширені можливості Gemini
Google Translate отримав живий переклад у навушниках і розширені можливості Gemini
Google розширює функціональність Перекладача, роблячи сервіс ще ближчим до повноцінного інструмента живого спілкування різними мовами.
Компанія запустила бета-версію перекладу в реальному часі через навушники, додала розширені можливості штучного інтелекту Gemini для точнішого перекладу текстів, а також суттєво оновила інструменти для вивчення мов.

Живий переклад у навушниках у реальному часі

Головною новинкою стала бета-функція, яка дозволяє чути переклад мовлення в реальному часі безпосередньо в навушниках. За задумом Google, будь-яка пара навушників може перетворитися на односторонній перекладач.
Функція працює так: користувач відкриває застосунок Google Перекладач, обирає режим Live translate, після чого чує переклад іншої мови своєю рідною мовою. При цьому система зберігає інтонацію, темп і акценти мовця, що полегшує сприйняття розмови та дозволяє розуміти, хто саме говорить.
Читайте також
Бета-версія живого перекладу вже поступово з’являється в застосунку Google Translate на Android у США, Мексиці та Індії, підтримує понад 70 мов і працює з будь-якими навушниками без потреби у спеціальному обладнанні, водночас у Google підтвердили, що у 2026 році цю функцію планують запустити на iOS і розширити її доступність на інші країни.

Розширені можливості Gemini для перекладу тексту

Паралельно Google інтегрує в Translate нові можливості штучного інтелекту Gemini. Вони спрямовані на покращення якості текстового перекладу, зокрема у складних і контекстно насичених випадках.
Завдяки інтеграції Gemini Google Перекладач точніше працює зі сленгом, ідіомами та локальними виразами, уникає буквального перекладу там, де важливий зміст, і краще адаптує текст до природного мовлення — зокрема, ідіоматичні фрази на кшталт «stealing my thunder» перекладаються з урахуванням реального значення, а не дослівно, що робить результат зрозумілішим і практичнішим у повсякденному використанні.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems