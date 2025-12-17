Китайський iPhone Air за пів ціни: представлено новий флагман Vivo S50 Pro mini (фото) Сьогодні 01:46 — Технології&Авто

Китайська компанія представила свій новий компактний флагман — Vivo S50 Pro Mini. Новинка отримала справді флагманські характеристики, але робить ставку не лише на продуктивність.

Характеристики Vivo S50 Pro mini

Vivo серйозно переробила дизайн серії S. У S50 Pro Mini камера розміщена горизонтальним блоком на піднятому модулі — візуально він нагадує стиль iPhone Air. Задня панель виконана з плаского скла, а рамка — з металу аерокосмічного класу. Товщина смартфона становить 8,1 мм, вага — близько 192 г. Захист від води та пилу відповідає стандартам IP68 і IP69.

У смартфоні використовується плаский 6,31-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K (2640×1216 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням екрану до корпусу 94,38%. Пікова яскравість сягає 5000 ніт, підтримується PWM-затемнення 4320 Гц для захисту очей. Під дисплеєм розташувався ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Новинка використовує процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, який забезпечує суттєвий приріст продуктивності порівняно з Dimensity 9300+ у попереднику. Процесор працює в парі з до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra і накопичувачем UFS 4.1 місткістю до 512 ГБ.

Блок камер залишився таким самим, як у попереднього покоління. Основний модуль — 50 Мп (1/1,56 дюйма, OIS, f/1.57), перископічний телефото модуль — 50 Мп Sony IMX882 з 3x оптичним зумом і OIS, ультраширококутний модуль — 8 Мп з кутом огляду 110°. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 Мп.

Попри компактні габарити, смартфон Vivo S50 Pro mini отримав акумулятор місткістю 6500 мА·год. Підтримується дротова зарядка потужністю 90 Вт і бездротова — 40 Вт. Також заявлені стерео динаміки, лінійний вібромотор по осі X, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 та Android 16 з оболонкою OriginOS 6.

Ціна

Vivo S50 Pro Mini вийшов у Китаї в кольорах Confession White, Inspiration Purple та Deep Space Black. Ціни на різні версії виглядають так:

12 ГБ + 256 ГБ — 3699 юанів (близько $524)

12 ГБ + 512 ГБ — 3999 юанів (близько $567)

16 ГБ + 512 ГБ — 4299 юанів (близько $609)

