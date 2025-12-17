0 800 307 555
Технології&Авто
Google тестує персоналізовану стрічку Discover на Android
Google тестує нову функцію налаштування стрічки новин на Android за допомогою промптів.
Вона дозволяє користувачам повідомляти додатку, які теми вони хочуть бачити, а яких — уникати, прямо у персональній стрічці, що зазвичай розташована на лівому екрані смартфона.
Користувачі можуть створювати власні запити, наприклад, частіше показувати новини про баскетбол або кулінарні рецепти без молочних продуктів. Також доступні готові варіанти на кшталт «не показувати політичні новини», які можна додати одним натисканням.
Налаштування працює в обидві сторони: можна вказати теми чи видання, які не хочеться бачити у стрічці, наприклад автомобільні новини або конкретні джерела. Функція наразі знаходиться на ранній стадії тестування і доступна лише англійською мовою.
iTechua
