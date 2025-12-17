Оператор платіжної системи PayPal вирішив створити власний банк Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Оператор платіжної системи PayPal вирішив створити власний банк

Американський оператор платіжної системи PayPal Holdings Inc. подав заявку на створення банку.

Заявку направлено на розгляд Департаментом фінансових інститутів штату Юта і Федеральною корпорацією зі страхування депозитів (FDIC).

У компанії розраховують, що PayPal Bank зможе надавати кредитні рішення малому бізнесу в США, а також пропонувати ощадні рахунки з процентним доходом для споживачів.

Читайте також Нацбанк пояснив, чому Stripe і PayPal досі офіційно не працюють в Україні

«З 2013 року компанія забезпечила доступ до фінансування на суму понад $30 млрд у формі кредитів та обігового капіталу бізнесам по всьому світу, — йдеться у пресрелізі. — Створення PayPal Bank дасть нам змогу пропонувати кредитні рішення бізнесу більш ефективно».

PayPal Bank також планує брати участь у картковому бізнесі в США.

Головою банку стане Мара Макнілл, яка має 25-річний досвід роботи у сфері фінансових послуг. До приходу в PayPal вона була президентом і головним виконавчим директором Toyota Financial Savings Bank.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.