Оператор платіжної системи PayPal вирішив створити власний банк

26
Оператор платіжної системи PayPal вирішив створити власний банк
Оператор платіжної системи PayPal вирішив створити власний банк
Американський оператор платіжної системи PayPal Holdings Inc. подав заявку на створення банку.
Заявку направлено на розгляд Департаментом фінансових інститутів штату Юта і Федеральною корпорацією зі страхування депозитів (FDIC).
У компанії розраховують, що PayPal Bank зможе надавати кредитні рішення малому бізнесу в США, а також пропонувати ощадні рахунки з процентним доходом для споживачів.
Читайте також
«З 2013 року компанія забезпечила доступ до фінансування на суму понад $30 млрд у формі кредитів та обігового капіталу бізнесам по всьому світу, — йдеться у пресрелізі. — Створення PayPal Bank дасть нам змогу пропонувати кредитні рішення бізнесу більш ефективно».
PayPal Bank також планує брати участь у картковому бізнесі в США.
Головою банку стане Мара Макнілл, яка має 25-річний досвід роботи у сфері фінансових послуг. До приходу в PayPal вона була президентом і головним виконавчим директором Toyota Financial Savings Bank.
За матеріалами:
НВ
