Оператор платіжної системи PayPal вирішив створити власний банк

Американський оператор платіжної системи PayPal Holdings Inc. подав заявку на створення банку.
Заявку направлено на розгляд Департаментом фінансових інститутів штату Юта і Федеральною корпорацією зі страхування депозитів (FDIC).
У компанії розраховують, що PayPal Bank зможе надавати кредитні рішення малому бізнесу в США, а також пропонувати ощадні рахунки з процентним доходом для споживачів.
«З 2013 року компанія забезпечила доступ до фінансування на суму понад $30 млрд у формі кредитів та обігового капіталу бізнесам по всьому світу, — йдеться у пресрелізі. — Створення PayPal Bank дасть нам змогу пропонувати кредитні рішення бізнесу більш ефективно».
PayPal Bank також планує брати участь у картковому бізнесі в США.
Головою банку стане Мара Макнілл, яка має 25-річний досвід роботи у сфері фінансових послуг. До приходу в PayPal вона була президентом і головним виконавчим директором Toyota Financial Savings Bank.
