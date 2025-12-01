Нацбанк пояснив, чому Stripe і PayPal досі офіційно не працюють в Україні Сьогодні 08:23 — Фінтех і Картки

Нацбанк пояснив, чому Stripe і PayPal досі офіційно не працюють в Україні

Платіжні гіганти Stripe і PayPal досі не працюють в Україні не лише через війну чи «складне регулювання». Виявилося, що вони взагалі не робили жодного формального кроку, щоб зайти на наш ринок.

Про це пише DOU з посиланням на коментар Національного банку.

Відсутність ліцензії

Регулятор пояснив, що для роботи з українськими резидентами компанія має пройти процедуру авторизації або реєстрації платіжної системи згідно із законом «Про платіжні послуги». За даними НБУ, наразі Stripe і PayPal жодного разу не зверталися до регулятора за ліцензією чи іншим дозволом.

На відміну від них, Revolut принаймні зайшов у діалог із НБУ: необанк тимчасово відкривав реєстрацію для українців, а згодом призупинив її саме через необхідність пройти всі ліцензійні процедури.

У Нацбанку наголошують, що правила для таких гравців фактично повторюють європейську директиву PSD2, тобто умови входу подібні до ринків ЄС.

Як працювали PayPal і Stripe раніше

PayPal до повномасштабної війни працював в Україні у «урізаному» режимі: дозволяв платити за покупки за кордоном, але не давав легально приймати платежі чи виводити гроші на картки українських банків. Лише у 2022 році сервіс тимчасово відкрив можливість отримувати перекази й виводити кошти, однак повноцінним фінансовим сервісом в Україні так і не став. Stripe не працював узагалі й публічно не заявляв про плани виходу на наш ринок.

Експерти, опитані DOU, пов’язують обережність глобальних платіжних систем із поєднанням воєнних ризиків, валютних обмежень та порівняно невеликим і малоприбутковим ринком. Для таких компаній запуск в Україні означає значні стартові витрати на відповідність регуляторним вимогам, тоді як окупність поки виглядає невизначеною. Додатковим чинником стали сильні локальні гравці на кшталт monobank , які вже закрили базовий попит на зручні цифрові платежі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.