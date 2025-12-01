0 800 307 555
Нацбанк пояснив, чому Stripe і PayPal досі офіційно не працюють в Україні

Платіжні гіганти Stripe і PayPal досі не працюють в Україні не лише через війну чи «складне регулювання». Виявилося, що вони взагалі не робили жодного формального кроку, щоб зайти на наш ринок.
Про це пише DOU з посиланням на коментар Національного банку.

Відсутність ліцензії

Регулятор пояснив, що для роботи з українськими резидентами компанія має пройти процедуру авторизації або реєстрації платіжної системи згідно із законом «Про платіжні послуги». За даними НБУ, наразі Stripe і PayPal жодного разу не зверталися до регулятора за ліцензією чи іншим дозволом.
На відміну від них, Revolut принаймні зайшов у діалог із НБУ: необанк тимчасово відкривав реєстрацію для українців, а згодом призупинив її саме через необхідність пройти всі ліцензійні процедури.
У Нацбанку наголошують, що правила для таких гравців фактично повторюють європейську директиву PSD2, тобто умови входу подібні до ринків ЄС.

Як працювали PayPal і Stripe раніше

PayPal до повномасштабної війни працював в Україні у «урізаному» режимі: дозволяв платити за покупки за кордоном, але не давав легально приймати платежі чи виводити гроші на картки українських банків. Лише у 2022 році сервіс тимчасово відкрив можливість отримувати перекази й виводити кошти, однак повноцінним фінансовим сервісом в Україні так і не став. Stripe не працював узагалі й публічно не заявляв про плани виходу на наш ринок.

Читайте також: Перекази, криптовалюта чи готівка: варіанти допомоги родичам за кордоном

Експерти, опитані DOU, пов’язують обережність глобальних платіжних систем із поєднанням воєнних ризиків, валютних обмежень та порівняно невеликим і малоприбутковим ринком. Для таких компаній запуск в Україні означає значні стартові витрати на відповідність регуляторним вимогам, тоді як окупність поки виглядає невизначеною. Додатковим чинником стали сильні локальні гравці на кшталт monobank, які вже закрили базовий попит на зручні цифрові платежі.
