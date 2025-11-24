0 800 307 555
Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи

Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів із пропозицією відкласти запровадження вимоги щодо платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи. Норма має набути чинності з 1 січня 2026 року.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
За його словами, підприємці цієї групи — це мікробізнес із мінімальними оборотами та фіксованими видами діяльності, який працює без найманих працівників.
«…давайте чесно: ФОП 1-ї групи — це не про схеми ухилення і не про „дроблення бізнесу“. Це дрібні підприємці з мінімальними оборотами, визначеним місцем або дозволеним видом діяльності без найма працівників», — написав Гетманцев.
За його словами, у період війни такі ФОПи часто працюють «на межі виживання», тому додаткові витрати на встановлення та обслуговування терміналів можуть стати надмірним навантаженням і не матимуть суттєвого впливу на детінізацію.
Гетманцев також нагадав, що ФОПи 1-ї групи звільнені від обов’язку застосовувати РРО/ПРРО, тож запровадження штрафів від 8,5 тис. до 17 тис. грн за відсутність терміналу в умовах війни виглядає нелогічним.
Він наголосив, що підтримка мікробізнесу сьогодні є важливою складовою економічної стійкості країни, а рішення про встановлення терміналів підприємці можуть ухвалювати добровільно — після завершення війни.
Раніше ми повідомляли, що В Україні збільшується кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців. За період повномасштабного вторгнення кількість нових ФОП зросла на 201 356. Лише за вісім місяців 2025 року зареєстровано ще 65 616 підприємців.
Фінтех
