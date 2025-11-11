В Україні зростає кількість ФОПів Вчора 11:04 — Особисті фінанси

В Україні зростає кількість ФОПів

В Україні збільшується кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Динаміка реєстрацій

За період повномасштабного вторгнення кількість нових ФОП зросла на 201 356. Лише за вісім місяців 2025 року зареєстровано ще 65 616 підприємців.

На початку року спостерігалося масове закриття так званих «сплячих» ФОПів 1-ї та 2-ї груп. Це стало наслідком відновлення довоєнних правил сплати єдиного соціального внеску та запровадження щомісячного військового збору у 800 гривень незалежно від того, чи здійснює підприємець діяльність.

За словами Гетманцева, збільшення кількості зареєстрованих ФОП не є показником покращення економічної ситуації. Цей показник не свідчить про активізацію або ослаблення економічних процесів у країні.

Зловживання спрощеною системою

Нардеп зазначив, що в Україні й надалі поширене дроблення бізнесу на ФОП, аби сплачувати менші податки.

Водночас, він наголосив, що спрощена система оподаткування створена для підтримки малого бізнесу, а не для схем ухилення від податків великими компаніями.

«Ритейл, ресторани, готелі та інші сфери — бачимо, як великі компанії штучно реєструють десятки „підприємців“, щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію», — заявив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на YC. Market писав , що в 2025 році частка жінок серед нових підприємців сягнула 61%, тобто кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка. Найактивніше зростає кількість ФОПів у сфері краси — жінки надають послуги візажу, догляду, масажу, косметології. Популярним напрямом також залишається освіта — зокрема онлайн-школи, курси іноземних мов та програми розвитку для дітей.

Відмітимо, що Державна служба статистики ухвалила нову редакцію Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), яка набуде чинності з 1 січня 2027 року. Як пояснив податковий консультант Михайло Смокович, це не повне скасування, а лише перехід на європейські стандарти. «І в нас буде не класифікатор КВЕДів, а класифікатор NACE 2.1-UA, який має запрацювати вже з 1 січня 2027 року. Європейський класифікатор більш сучасний і самих кодів в ньому менше, а загалом суть залишається старою», — зазначив Смокович.

