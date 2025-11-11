Програма «Пакунок школяра»: коли завершиться прийом заяв і як подати онлайн
Українські сім’ї мають час до 15 листопада 2025 року, щоб оформити допомогу в межах програми «Пакунок школяра». На сьогодні заяви подали 246 тисяч родин, з них погоджено 202 тисячі, ще 4 тисячі перебувають на етапі верифікації.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Фінансування програми
Програма профінансована на 82% від запланованого обсягу. Майже мільярд гривень уже надійшов на рахунки понад 196 тисяч родин першокласників. В останній хвилі виплат допомогу отримали понад 8,5 тисяч сімей на загальну суму 43,5 млн грн.
Українці вже витратили понад 695 млн грн, найбільше на дитячий одяг.
Загалом допомога в розмірі 5 000 гривень покриває витрати на канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття, а також книги. Сім’ї можуть скористатися онлайн-платформою, яка показує понад 27 тисяч магазинів, де діє «Пакунок школяра», але не є вичерпним переліком торгових точок.
Як подати заяву
Оформити «Пакунок школяра» можна онлайн через застосунок Дія або письмово у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Онлайн
- Переконайтеся, що застосунок Дія оновлений, а у вас є біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт) і верифікований податковий номер (РНОКПП).
- Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра.
- Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Виберіть або відкрийте Дія. Картку для виплат.
- Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.
Офлайн
Під час подання письмової заяви до сервісного центру Пенсійного фонду потрібно мати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- податковий номер (РНОКПП, якщо є);
- документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).
Кошти можна витрачати безготівково в онлайн- або офлайн-магазинах протягом 180 днів.
