Програма «Пакунок школяра»: коли завершиться прийом заяв і як подати онлайн

Українські сім’ї мають час до 15 листопада 2025 року, щоб оформити допомогу в межах програми «Пакунок школяра». На сьогодні заяви подали 246 тисяч родин, з них погоджено 202 тисячі, ще 4 тисячі перебувають на етапі верифікації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Фінансування програми

Програма профінансована на 82% від запланованого обсягу. Майже мільярд гривень уже надійшов на рахунки понад 196 тисяч родин першокласників. В останній хвилі виплат допомогу отримали понад 8,5 тисяч сімей на загальну суму 43,5 млн грн.

Українці вже витратили понад 695 млн грн, найбільше на дитячий одяг.

Загалом допомога в розмірі 5 000 гривень покриває витрати на канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття, а також книги. Сім’ї можуть скористатися онлайн-платформою , яка показує понад 27 тисяч магазинів, де діє «Пакунок школяра», але не є вичерпним переліком торгових точок.

Як подати заяву

Оформити «Пакунок школяра» можна онлайн через застосунок Дія або письмово у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Онлайн

Переконайтеся, що застосунок Дія оновлений, а у вас є біометричний документ (ID-картка або закордонний паспорт) і верифікований податковий номер (РНОКПП). Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Виберіть або відкрийте Дія. Картку для виплат. Перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

Офлайн

Під час подання письмової заяви до сервісного центру Пенсійного фонду потрібно мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

податковий номер (РНОКПП, якщо є);

документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Кошти можна витрачати безготівково в онлайн- або офлайн-магазинах протягом 180 днів.

