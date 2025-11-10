Де знайти роботу у сфері гостинності та сервісу — добірка гарячих вакансій
Сьогодні готельно-ресторанний бізнес, роздрібна торгівля, салони краси та служби доставки пропонують безліч цікавих можливостей для працевлаштування.
Ділимося добіркою від robota.ua, де зібрані найактуальніші вакансії у сфері гостинності та сервісу — чудовий шанс знайти роботу, яка підійде саме вам.
Офіціант у «Євразія»
📍Київ
Про роботодавця: мережа ресторанів японської та європейської кухні.
Потрапивши в команду, можете розраховувати на:
- щотижневу зарплату;
- оплачувану відпустку;
- зручний позмінний графік;
- кар’єрний ріст, навчання, корпоративи та тренінги;
- безкоштовне медичне обстеження;
- триразове харчування та корпоративний одяг;
- розвіз після зміни;
- знижки і бонуси на страви меню ресторану.
Шанс отримати роботу є у кандидатів без досвіду, анонсується навчання.
Хостес у «Лазерхауз»
📍Одеса
Про роботодавця: міжнародна мережа клінік естетичної медицини в Україні.
Компанія довірить майбутньому працівнику:
- привітний прийом і зустріч клієнтів;
- створення комфортної атмосфери: допомога з верхнім одягом, пропозиція чаю або кави, приготування напоїв;
- оперативне інформування спеціалістів про прихід клієнтів.
У вакансії наголошується, що попередній досвід не є визначальним — важливіше щире прагнення кандидата вчитися та зростати професійно.
Ресепшіоніст у MathsSoftware
📍Миколаїв
Про роботодавця: інноваційна IT-компанія, яка спеціалізується на розробці математичного програмного забезпечення для різних галузей індустрії.
Анонсовані обов’язки:
- здійснення прийому та обробки телефонних та електронних запитів;
- зустріч гостей та відвідувачів офісу;
- підтримання порядку в робочому просторі;
- організація роботи фронт-офісу;
- допомога в організації корпоративних заходів.
Досвід роботи на аналогічній посаді вітається.
Продавець-флорист у Flowers room
📍Суми
Про роботодавця: квітковий магазин пропонує роботу в оточенні краси та ароматів.
Майбутні обов’язки:
- консультування клієнтів щодо вибору квітів та букетів;
- догляд за квітами та рослинами, підтримання їх свіжості;
- складання букетів та квіткових композицій;
- підтримання чистоти та порядку в магазині.
Досвід роботи в продажах буде перевагою, але не є обов’язковим — анонсується навчання.
Перукар у Cute&Cava
📍Київ
Про роботодавця: салон краси — преміум простір, що пропонує всі види б’юті-послуг: манікюр, перукарські послуги, макіяж, brow bar.
Потрібно:
- виконувати стрижки, укладки та фарбування волосся;
- консультувати клієнтів щодо вибору зачіски та догляду за волоссям;
- проводити всі процедури відповідно до стандартів салону;
- підтримувати чистоту й порядок на робочому місці.
Розглядають кандидатів з досвідом роботи від 1 року, бажанням навчатися нового та вдосконалювати свої навички.
Реабілітолог (масажист) у ФК «Шахтар»
📍с. Щасливе (Бориспільський район, Київська область)
Про роботодавця: український футбольний клуб в пошуку реабілітолога (масажиста) дитячих команд Академії.
Основне завдання, яке стоїть перед майбутнім працівником: покращення здоров’я футболістів шляхом виконання всіх призначень, зроблених лікарем команди.
Очікування від претендентів на посаду:
- грунтовні медичні знання, підтверджені середньою спеціальною або вищою профільною освітою;
- володіння техніками спортивного, лікувального та профілактичного масажу, знання протипоказань, принципів медичної етики та основ надання невідкладної допомоги;
- досвід роботи у сфері спортивної чи відновлювальної медицини — від 1 року.
Кур’єр на авто компанії у Pethouse
📍Київ
Про роботодавця: найбільший інтернет-зоомагазин в Україні, який входить до п’ятнадцятки найбільших e-commerce магазинів країни за версією журналу Forbes.
Зона відповідальності майбутнього кур’єра:
- адресна доставка замовлень у квартири клієнтів (від 30 до 50 замовлень на день) на корпоративному авто (пальне та амортизація — коштом компанії);
- надання клієнтам сервісу високого рівня, забезпечення ввічливого та професійного обслуговування на кожному етапі доставки;
Розглядаються кандидати з водійським посвідченням категорії В.
Серед переваг: навчання і розвиток коштом компанії; програми ментальної та емоційної підтримки; знижка на товари для домашніх улюбленців; корпоративний одяг; печиво, фрукти, чай, кава тощо; комфортний робочий простір: роздягальні та душові, зона для відпочинку.
Читайте також
Покоївка в Rixos Prykarpattya
📍Трускавець
Про роботодавця: діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс.
Серед обов’язків:
- прибирання номерів (поточне та генеральне);
- комплектування номерів білизною відповідно до встановлених стандартів;
- дотримання технологій та стандартів прибирання.
Можете розраховувати на: стабільну заробітну плату, гнучкий графік роботи, безкоштовне харчування, довіз на роботу, допомогу від досвідчених працівників.
Працівниця в «Експрес Пральня»
📍Полтава
Про роботодавця: компанія, що надає послуги аквачистки, хімчистки та прання.
Які завдання чекають на майбутнього працівника:
- прийом та видача білизни;
- сортування та підготовка білизни до прання;
- прання та прасування;
- забезпечення якісного обслуговування клієнтів.
Роботодавець пропонує: повну зайнятість з графіком роботи: вівторок-субота, з 9:00 до 19:00; можливості професійного зростання та навчання; конкурентну заробітну плату, премії та систему бонусів.
Читайте також
Няня-аніматор у «Ребра та вогонь»
📍Чернівці
Про роботодавця: ресторан-реберня — місце, де готують ребра та смачні доповнення до них, в пошуку няні-аніматора в дитячу кімнату.
Що потрібно робити:
- піклуватися про дітей, створюючи для них безпечний і веселий простір;
- організовувати цікаві ігри, творчі заняття та анімаційні програми;
- створювати дружню атмосферу, підтримувати порядок у дитячій кімнаті;
- спілкуватися з батьками, інформуючи їх про настрій та активності дітей.
Розглядаються кандидати без досвіду роботи.
Пропонується: гнучкий графік (з 11:00 до 21:00 год), безкоштовне харчування та корпоративні знижки.
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні зростає кількість ФОПів
Програма «Пакунок школяра»: коли завершиться прийом заяв і як подати онлайн
Як працює медицина в ЄС і США: страхування, черги та ціни
Українці масово купують електрокари перед поверненням ПДВ
Де знайти роботу у сфері гостинності та сервісу — добірка гарячих вакансій
ТОП-5 бажаних напрямків для інвестицій серед українців