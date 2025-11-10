Де знайти роботу у сфері гостинності та сервісу — добірка гарячих вакансій Вчора 16:31 — Особисті фінанси

Де знайти роботу у сфері гостинності та сервісу — добірка гарячих вакансій

Сьогодні готельно-ресторанний бізнес, роздрібна торгівля, салони краси та служби доставки пропонують безліч цікавих можливостей для працевлаштування.

Ділимося добіркою від robota.ua , де зібрані найактуальніші вакансії у сфері гостинності та сервісу — чудовий шанс знайти роботу, яка підійде саме вам.

📍Київ

Про роботодавця: мережа ресторанів японської та європейської кухні.

Потрапивши в команду, можете розраховувати на:

щотижневу зарплату;

оплачувану відпустку;

зручний позмінний графік;

кар’єрний ріст, навчання, корпоративи та тренінги;

безкоштовне медичне обстеження;

триразове харчування та корпоративний одяг;

розвіз після зміни;

знижки і бонуси на страви меню ресторану.

Шанс отримати роботу є у кандидатів без досвіду, анонсується навчання.

📍Одеса

Про роботодавця: міжнародна мережа клінік естетичної медицини в Україні.

Компанія довірить майбутньому працівнику:

привітний прийом і зустріч клієнтів;

створення комфортної атмосфери: допомога з верхнім одягом, пропозиція чаю або кави, приготування напоїв;

оперативне інформування спеціалістів про прихід клієнтів.

У вакансії наголошується, що попередній досвід не є визначальним — важливіше щире прагнення кандидата вчитися та зростати професійно.

📍Миколаїв

Про роботодавця: інноваційна IT-компанія, яка спеціалізується на розробці математичного програмного забезпечення для різних галузей індустрії.

Анонсовані обов’язки:

здійснення прийому та обробки телефонних та електронних запитів;

зустріч гостей та відвідувачів офісу;

підтримання порядку в робочому просторі;

організація роботи фронт-офісу;

допомога в організації корпоративних заходів.

Досвід роботи на аналогічній посаді вітається.

📍Суми

Про роботодавця: квітковий магазин пропонує роботу в оточенні краси та ароматів.

Майбутні обов’язки:

консультування клієнтів щодо вибору квітів та букетів;

догляд за квітами та рослинами, підтримання їх свіжості;

складання букетів та квіткових композицій;

підтримання чистоти та порядку в магазині.

Досвід роботи в продажах буде перевагою, але не є обов’язковим — анонсується навчання.

📍Київ

Про роботодавця: салон краси — преміум простір, що пропонує всі види б’юті-послуг: манікюр, перукарські послуги, макіяж, brow bar.

Потрібно:

виконувати стрижки, укладки та фарбування волосся;

консультувати клієнтів щодо вибору зачіски та догляду за волоссям;

проводити всі процедури відповідно до стандартів салону;

підтримувати чистоту й порядок на робочому місці.

Розглядають кандидатів з досвідом роботи від 1 року, бажанням навчатися нового та вдосконалювати свої навички.

Читайте також Як правильно подати себе на співбесіді, щоб отримати роботу

📍с. Щасливе (Бориспільський район, Київська область)

Про роботодавця: український футбольний клуб в пошуку реабілітолога (масажиста) дитячих команд Академії.

Основне завдання, яке стоїть перед майбутнім працівником: покращення здоров’я футболістів шляхом виконання всіх призначень, зроблених лікарем команди.

Очікування від претендентів на посаду:

грунтовні медичні знання, підтверджені середньою спеціальною або вищою профільною освітою;

володіння техніками спортивного, лікувального та профілактичного масажу, знання протипоказань, принципів медичної етики та основ надання невідкладної допомоги;

досвід роботи у сфері спортивної чи відновлювальної медицини — від 1 року.

📍Київ

Про роботодавця: найбільший інтернет-зоомагазин в Україні, який входить до п’ятнадцятки найбільших e-commerce магазинів країни за версією журналу Forbes.

Зона відповідальності майбутнього кур’єра:

адресна доставка замовлень у квартири клієнтів (від 30 до 50 замовлень на день) на корпоративному авто (пальне та амортизація — коштом компанії);

надання клієнтам сервісу високого рівня, забезпечення ввічливого та професійного обслуговування на кожному етапі доставки;

Розглядаються кандидати з водійським посвідченням категорії В.

Серед переваг: навчання і розвиток коштом компанії; програми ментальної та емоційної підтримки; знижка на товари для домашніх улюбленців; корпоративний одяг; печиво, фрукти, чай, кава тощо; комфортний робочий простір: роздягальні та душові, зона для відпочинку.

Читайте також 5 типових помилок на співбесіді і як іх уникнути

📍Трускавець

Про роботодавця: діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс.

Серед обов’язків:

прибирання номерів (поточне та генеральне);

комплектування номерів білизною відповідно до встановлених стандартів;

дотримання технологій та стандартів прибирання.

Можете розраховувати на: стабільну заробітну плату, гнучкий графік роботи, безкоштовне харчування, довіз на роботу, допомогу від досвідчених працівників.

📍Полтава

Про роботодавця: компанія, що надає послуги аквачистки, хімчистки та прання.

Які завдання чекають на майбутнього працівника:

прийом та видача білизни;

сортування та підготовка білизни до прання;

прання та прасування;

забезпечення якісного обслуговування клієнтів.

Роботодавець пропонує: повну зайнятість з графіком роботи: вівторок-субота, з 9:00 до 19:00; можливості професійного зростання та навчання; конкурентну заробітну плату, премії та систему бонусів.

Читайте також Як інтровертам знайти роботу: практичні поради

📍Чернівці

Про роботодавця: ресторан-реберня — місце, де готують ребра та смачні доповнення до них, в пошуку няні-аніматора в дитячу кімнату.

Що потрібно робити:

піклуватися про дітей, створюючи для них безпечний і веселий простір;

організовувати цікаві ігри, творчі заняття та анімаційні програми;

створювати дружню атмосферу, підтримувати порядок у дитячій кімнаті;

спілкуватися з батьками, інформуючи їх про настрій та активності дітей.

Розглядаються кандидати без досвіду роботи.

Пропонується: гнучкий графік (з 11:00 до 21:00 год), безкоштовне харчування та корпоративні знижки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.