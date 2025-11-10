0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких ритейл-компаніях України найвищі зарплати: ТОП-10

Особисті фінанси
601
У яких ритейл-компаніях України найвищі зарплати: ТОП-10
У яких ритейл-компаніях України найвищі зарплати: ТОП-10
У 2024 році середня зарплата працівників українського ритейлу становила 11 379 гривень на місяць до оподаткування.
Як зазначають в Опендатаботі, це приблизно на третину більше, ніж у 2023 році (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, коли середня виплата становила 7 660 грн. У перший рік великої війни, коли бізнес переважно намагався втриматися на плаву, зарплати навіть знизилися — до 7 135 грн на місяць.
Дані базуються на фінансовій звітності великих ритейл-компаній із кількістю персоналу понад 100 осіб. У таких звітах фіксують зарплати усіх співробітників — не лише продавців, а й адміністративного та офісного персоналу.

У яких ритейл-компаніях України платять найбільше

Рівень оплати в ритейлі суттєво відрізняється між компаніями.
  • Найвищу середню зарплату демонструє елітна мережа Бюро Вин (GoodWine) — понад 82 тис. грн на місяць при штаті близько 710 працівників.
  • Серед лідерів також АТБ-Маркет: у компанії працює понад 46 тис. людей, а середня зарплата перевищує 52 тис. грн на місяць.
  • У мережі магазинів Рошен (дочірнє підприємство «Ізюмінка») працюють майже 1,2 тис. співробітників. Їхня середня зарплата — трохи більш як 41 тис. грн.
У яких ритейл-компаніях України найвищі зарплати: ТОП-10
Із компаній із найбільшими зарплатами лише дві — Rozetka.ua (інтернет-магазин) та АТБ — увійшли до Індексу Опендатаботу 2025, який охоплює найбільших та найстабільніших гравців ринку.
Усередині Індексу різниця теж суттєва: від близько 57 тис. грн у Rozetka до 26−27 тис. грн у Varus та Novus. Metro Cash & Carry Україна має середній показник близько 36 тис. грн.
Як зазначає Опендатабот, офлайн-магазини Rozetka належать до іншої компанії — Європлюс, де середня зарплата становить близько 16,7 тис. грн до оподаткування.
Читайте також
Попри загальні виклики ринку, окремим гравцям вдалося суттєво підняти рівень оплати. Експрес-Аптека (партнер мережі Аптек низьких цін, що працюють під брендами Шар@, АНЦ, Копійка, Не хворій) збільшила середню зарплату своїх співробітників більш ніж у шість разів за рік, ДЦ Україна (Watsons) — утричі, а Перша Фармація Харкова, Альфа-Продукт та мережа магазинів Єва — більш ніж удвічі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems