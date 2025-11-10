У яких ритейл-компаніях України найвищі зарплати: ТОП-10 Вчора 11:02 — Особисті фінанси

У 2024 році середня зарплата працівників українського ритейлу становила 11 379 гривень на місяць до оподаткування.

Як зазначають в Опендатаботі, це приблизно на третину більше, ніж у 2023 році (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, коли середня виплата становила 7 660 грн. У перший рік великої війни, коли бізнес переважно намагався втриматися на плаву, зарплати навіть знизилися — до 7 135 грн на місяць.

Дані базуються на фінансовій звітності великих ритейл-компаній із кількістю персоналу понад 100 осіб. У таких звітах фіксують зарплати усіх співробітників — не лише продавців, а й адміністративного та офісного персоналу.

У яких ритейл-компаніях України платять найбільше

Рівень оплати в ритейлі суттєво відрізняється між компаніями.

Найвищу середню зарплату демонструє елітна мережа Бюро Вин (GoodWine) — понад 82 тис. грн на місяць при штаті близько 710 працівників.

Серед лідерів також АТБ-Маркет: у компанії працює понад 46 тис. людей, а середня зарплата перевищує 52 тис. грн на місяць.

У мережі магазинів Рошен (дочірнє підприємство «Ізюмінка») працюють майже 1,2 тис. співробітників. Їхня середня зарплата — трохи більш як 41 тис. грн.

Із компаній із найбільшими зарплатами лише дві — Rozetka.ua (інтернет-магазин) та АТБ — увійшли до Індексу Опендатаботу 2025, який охоплює найбільших та найстабільніших гравців ринку.

Усередині Індексу різниця теж суттєва: від близько 57 тис. грн у Rozetka до 26−27 тис. грн у Varus та Novus. Metro Cash & Carry Україна має середній показник близько 36 тис. грн.

Як зазначає Опендатабот, офлайн-магазини Rozetka належать до іншої компанії — Європлюс, де середня зарплата становить близько 16,7 тис. грн до оподаткування.

Попри загальні виклики ринку, окремим гравцям вдалося суттєво підняти рівень оплати. Експрес-Аптека (партнер мережі Аптек низьких цін, що працюють під брендами Шар@, АНЦ, Копійка, Не хворій) збільшила середню зарплату своїх співробітників більш ніж у шість разів за рік, ДЦ Україна (Watsons) — утричі, а Перша Фармація Харкова, Альфа-Продукт та мережа магазинів Єва — більш ніж удвічі.

