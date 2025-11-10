0 800 307 555
В Україні планують скасувати КВЕДи

Державна служба статистики України ухвалила нову редакцію Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), яка набуде чинності з 1 січня 2027 року.
Про це сказано в наказі Державної служби статистики.
Організаційно-методологічне керівництво впровадження нової класифікації покладено на Департамент статистичної методології.
Відомство має протягом 15 робочих днів підготувати план заходів із переходу на нову систему та забезпечити її практичне застосування.
Наказ буде оприлюднений на офіційному сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання електронної версії.
Як пояснив податковий консультант Михайло Смокович, це не повне скасування, а лише перехід на європейські стандарти.
«І в нас буде не класифікатор КВЕДів, а класифікатор NACE 2.1-UA, який має запрацювати вже з 1 січня 2027 року. Європейський класифікатор більш сучасний і самих кодів в ньому менше, а загалом суть залишається старою», — зазначив Смокович.
Передбачається, що NACE 2.1-UA допоможе:
  • гармонізувати українську статистику з європейськими стандартами;
  • адаптувати систему до NACE Rev. 2.1, що діє в країнах Європейського Союзу;
  • підвищити точність економічних показників.
Новою системою користуватимуться юридичні особи та їх філії, ФОПи на спрощеній та загальній системі, представництва іноземних компаній.
Класифікатор групуватиме суб’єкти господарювання за типом виробництва/послуг, технологічним процесом і ресурсами.
Нагадаємо, 10 листопада — останній день подання декларації за девʼять місяців для ФОПів 3-ї групи. Як швидко подати декларацію в «Дії» — розповідаємо тут.
Раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року обов’язок встановити платіжні термінали (POS-термінали) поширюватиметься й на торговців у населених пунктах з кількістю населення менш ніж 5 000 осіб. Тобто вимога стосується фактично всіх суб’єктів, які продають товари чи надають послуги офлайн.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
