Тренди на ринку праці у 2026 році: чи актуальні вони для України

Сайт із працевлаштування Glassdoor опублікував звіт про тенденції у 2026 році, пише Forbes. На думку аналітиків, на нас чекає рік перезавантаження, що визначається новими очікуваннями, жорсткішими бюджетами та зміною відносин між роботодавцями й працівниками.

Чи актуально це для України, розповідає Work.ua.

Розрив між працівниками та керівництвом

Glassdoor підкреслює: довіра до керівництва досягла критичної точки. Працівники більше не відчувають, що їхні лідери їх підтримують. Нерідко звільнення чи впровадження штучного інтелекту шкодять довірі та моральному духу команди.

«Ця тенденція на робочому місці підкреслює зростаючу потребу в прозорості керівництва у 2026 році», — йдеться в дослідженні.

Ринок праці США нині характеризується досить низькою кількістю вакансій і звільненнями працівників. Тобто мʼяч нині на половині поля роботодавців.

В Україні ситуація інша: дефіцит кадрів посилює позиції працівників і змушує бізнес враховувати побажання кандидатів.

Повільне повернення до офісів

Після пандемії американці не надто прагнуть повертатися до офісів. Натомість роботодавці наполягають на зменшенні кількості «дистанційних» робочих днів.

Для цього вони застосовують «тонку силу»: обмежують карʼєрне зростання для віддалених співробітників. Здобути підвищення реальніше саме офісним працівникам.

В Україні вибір дистанційної роботи повʼязаний не лише з комфортом, а й безпековими ризиками та чинником війни. Крім того, віддалений формат є вкрай важливим для ВПО, українців за кордоном та інших категорій.

Проте дослідження Work.ua показують, що кількість вакансій із можливістю працювати з дому не зростає, натомість конкуренція за такі пропозиції в 5−6 разів вища за середню.

Постійні звільнення

Протягом останніх років в американських ЗМІ постійно були присутні новини про масові скорочення, зокрема в таких техногігантах, як Microsoft чи Meta.

На думку Glassdoor, у 2026-му підхід компаній зміниться: від глобальних одноразових скорочень вони перейдуть до постійних, але менш масштабних і помітних звільнень.

«Ці поступові скорочення можуть не потрапити в заголовки газет, але створять постійну невизначеність і тривогу», — прогнозують аналітики.

Що ж до України, то наразі про скорочення, а тим паче масштабні, не йдеться: в умовах дефіциту кадрів компанії охочіше наймають, а не звільняють.

Обмежений вплив ШІ

Тривога щодо штучного інтелекту висока, але реальні зміни все ще обмежені. Деякі професії, як-от перекладачі або програмісти, зазнали більшого впливу, але вони складають невелику частину ринку. І хоча більшість організацій експериментують із ШІ, мало хто з них зрозумів, як його ефективно інтегрувати.

Цей тренд релевантний і для України: штучний інтелект поки що не здатний забрати роботу в людини, проте фахівці, що вміють ним користуватися, можуть мати переваги перед конкурентами.

Кандидати погоджуються на те, що пропонують

У США рівень наймів досяг 10-річного мінімуму. Тому все більше фахівців погоджуються на посади, від яких раніше радше б відмовилися.

Крім того, люди, що мають роботу, відчувають певний застій. Їх може не влаштовувати компанія чи посада, але, зважаючи на ситуацію на ринку, вони не наважуються на зміни.

Для нашої країни цей тренд є менш актуальним. На ринку праці — майже 100 000 вакансій, шукачам є із чого вибирати.

Реальна зарплата початківців перевищить рівень 2020 року

В Америці інфляція знизила купівельну спроможність: реальна заробітна плата зменшилася на 4% з 2020 по 2022 рік. Але нарешті цей показник для працівників-початківців може перевищити рівень 2020-го.

Однак відновлення не є рівномірним. Швидше зростають доходи в мешканців маленьких міст, тоді як у населених пунктах із традиційно високими зарплатами, як-от Сан-Франциско, зростання повільніше.

Натомість в Україні лідером із рівнів зарплат і темпів їхнього зростання залишається Київ. Доходи мешканців інших міст змінюються повільніше.

