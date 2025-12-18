Чи дають роботодавці в Україні вихідні на зимові свята (інфографіка) Сьогодні 20:09

Чи дають роботодавці в Україні вихідні на зимові свята (інфографіка)

Два роки тому без додаткових зимових вихідних працювали 33% компаній, нині їх кількість скоротилася до 25%. Бізнес каже, що бачить негативний вплив повної відсутності святкового перепочинку.

Із посиланням на опитування Work.ua розповідаємо , як українські компанії працюватимуть і відпочиватимуть у різдвяно-новорічний період 2025−2026.

Цьогоріч знову без державних вихідних

Під час воєнного стану діє Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який тимчасово скасовує норми щодо додаткових вихідних на державні свята.

Тож 25 грудня 2025 року (Різдво) і 1 січня 2026 року (Новий рік), як і в попередні роки повномасштабної війни, залишаються робочими днями на державному рівні.

Також не передбачені скорочені дні 24 та 31 грудня, а комендантська година й інші обмеження у святковий період залишаються чинними.

Як компанії вирішують питання з вихідними

Закон дозволяє роботодавцям самостійно встановлювати графік роботи. Тобто бізнес може надавати додаткові вихідні, скорочувати робочий день або переводити команди на дистанційний формат — і дедалі більше компаній користуються цією можливістю.

За результатами опитування Work.ua, 50% роботодавців планують зробити вихідними і Різдво, і Новий рік. Ще 18% готові надати вихідний лише 1 січня, 2% — тільки на Різдво, а 5% дозволяють брати вільний день за домовленістю з працівниками.

Водночас чверть компаній (25%) працюватимуть за звичайним графіком. Частина роботодавців на момент опитування ще не визначилася з остаточним розкладом, а поодинокі бізнеси планують довші новорічні канікули — з 30 грудня до 7 січня.

Для порівняння, два роки тому, у грудні 2023-го, без додаткових вихідних працювали 33% компаній. Тоді 41% роботодавців надавали відпочинок і на Різдво, і на Новий рік, 21% робили вихідним лише 1 січня, а 5% — 1 та 8 січня.

Щодо передсвяткових днів, 40% компаній скорочують робочий час і 24, і 31 грудня, 19% — лише 31 грудня, ще 6% — тільки 24 грудня. Водночас 35% роботодавців не планують «коротких днів» узагалі.

Як це впливає на продуктивність

У питанні впливу на настрій і продуктивність працівників думки переважно збігаються: 78% респондентів вважають, що скасування державних вихідних негативно позначається на моральному стані та ефективності команд. Лише 2% бачать у цьому позитив, а 20% не відчувають суттєвого впливу.

Отже, хоча на державному рівні додаткові вихідні цієї зими знову не передбачені, реальний графік значною мірою залежить від рішень конкретних роботодавців. Схоже, бізнес і далі намагається знайти баланс між вимогами законодавства, робочими процесами та потребою працівників у святковому перепочинку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що українські компанії повертаються до офісів, поки у світі відбувається зворотний рух. Так, із 2022 до 2025 в Україні спостерігається часткове повернення до традиційних офісних форматів, тоді як у світі частка гібридної роботи зросла з 28% до 65%.

