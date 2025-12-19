По $200 щокварталу: яка країна першою запровадила безумовний дохід Сьогодні 06:03 — Світ

Маршаллові Острови першими у світі запровадили загальнонаціональний безумовний базовий дохід — по $200 щокварталу для кожного громадянина без жодних умов.

Про це пише The Guardian

Де візьмуть кошти на це

Програму фінансують кошти компенсацій США за ядерні випробування, і тепер за її наслідками стежитиме весь світ.

При цьому йдеться не про пілотний проєкт чи експеримент у межах окремого регіону, а про повноцінну систему регулярних виплат для всіх громадян без винятку, незалежно від віку, зайнятості, доходів чи соціального статусу.

Фінансування програми забезпечує спеціальний трастовий фонд, створений у межах угоди зі Сполученими Штатами. Кошти є частиною компенсації за десятиліття американських ядерних випробувань, які проводилися на архіпелазі в середині ХХ століття.

Наразі активи фонду перевищують $1,3 млрд, а США зобов’язалися додатково перерахувати ще $500 млн до 2027 року. Саме наявність стабільного та довгострокового фінансового ресурсу дала змогу Маршалловим Островам зробити те, на що інші країни наважувалися лише у форматі тимчасових експериментів.

Деталі про програму безумовного доходу

Перші виплати мешканці тихоокеанської держави почали отримувати наприкінці листопада. Згідно з умовами програми, кожен громадянин Маршаллових Островів отримує близько $200 щоквартально, тобто приблизно $800 на рік. Загалом програма охоплює близько 42 тисяч осіб, тобто усе населення архіпелагу.

Важливо, що держава надала людям повну свободу у виборі способу отримання коштів. Наразі доступні три варіанти:

прямий банківський переказ — його обрали близько 60% одержувачів;

паперовий чек;

криптовалюта (стейблкоїн, прив’язаний до долара США) через державний цифровий гаманець.

Маршаллові Острови складаються з сотень віддалених атолів, де банківська інфраструктура та доставка готівки часто є складними або дорогими. Міністр фінансів Маршаллових Островів Девід Пол наголошує, що йдеться не про заміну зарплат чи стимул відмовлятися від роботи. За його словами, $800 на рік — це радше «моральна підтримка» і соціальна захисна сітка, яка допомагає людям пережити зростання вартості життя.

«Ми хочемо переконатися, що ніхто не залишився позаду», — пояснив міністр у коментарі британським журналістам. Очікується, що регулярні виплати допоможуть зменшити фінансовий тиск на домогосподарства, підвищити базову економічну стабільність і, що не менш важливо для країни, пригальмувати еміграцію населення.

Окрему увагу міжнародних експертів привернуло те, що Маршаллові Острови дозволили отримувати базовий дохід у криптовалюті через офіційний цифровий гаманець. Зазначається, що це робить програму першим у світі прикладом впровадження ББД з використанням блокчейн-рішень на національному рівні.

Втім, на практиці цифрова опція поки що не стала масовою, за даними місцевої влади, криптогаманець обрали лише близько десятка людей. Основні бар’єри — слабке інтернет-покриття, обмежений доступ до смартфонів і цифрових навичок у мешканців віддалених островів.

