Трамп підписав оборонний бюджет США: яку суму заклали Україні

Президент США Дональд Трамп підписав закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордні військові витрати на суму $901 млрд.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Білий дім.

«Цей закон дозволить міністерству війни реалізувати мою політику „мир через силу“, захистити батьківщину від внутрішніх і зовнішніх загроз і зміцнити оборонно-промислову базу», — прокоментував Трамп підписання закону про національну оборону (National Defense Authorization Act, NDAA).

Основні положення NDAA

Закон про оборонний бюджет на 2026 рік передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям на 3,8%, закупівлю нової військової техніки та заходи з посилення конкурентоспроможності США щодо Китаю та росії.

Окремі положення документа спрямовані на зміцнення безпеки в Європі.

Більше коштів на оборону

Загальний обсяг оборонного бюджету у $901 млрд перевищує суму, яку запитував президент. Трамп пропонував виділити на військові потреби $892.6 млрд на 2026 рік, хоча навесні заявляв про намір довести оборонні витрати до $1 трлн.

Сенат США наполягав на збільшенні фінансування до $925 млрд, тоді як Палата представників підтримувала пропозицію президента. Для порівняння, оборонний бюджет США у 2025 фінансовому році, який завершився 30 вересня, становив $884 млрд.

Допомога Україні та країнам Балтії

Закон передбачає виділення $800 млн у межах Ініціативи зі сприяння безпеці України. Фінансування розраховане на 2 роки і передбачає по $400 млн щороку. Кошти спрямують на закупівлю озброєння для України через американські компанії.

Окрім цього, $175 млн закладено на посилення оборони Естонії, Латвії та Литви.

Документ також обмежує можливості Міністерства оборони США скорочувати чисельність американських військ у Європі нижче за 76 тис. осіб.

