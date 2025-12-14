Німеччина посилює закони для мігрантів Сьогодні 22:06 — Світ

Німеччина посилює закони для мігрантів

Німеччина посилює контроль над міграцією: спрощуються депортації та посилюються правила отримання громадянства, що вплине на іноземних громадян і процедуру натуралізації.

Про це повідомляє Welt.

Основні зміни стосуються спрощення класифікації безпечних країн походження, що полегшує процес депортації мігрантів, а також запровадження суворіших правил отримання німецького громадянства.

Класифікація безпечних країн

За новим законопроєктом уряд Німеччини зможе самостійно відносити країни до категорії безпечних без необхідності отримувати згоду Бундесрату.

Виняток становлять тільки ті іноземці, які шукають притулок на підставі політичних переслідувань.

Таким чином, спрощується юридична процедура визначення безпечних країн і прискорюється процес ухвалення рішень про депортацію.

Обмеження прав під час депортації

Закон передбачає, що особи, яким загрожує затримання з метою видворення з Німеччини, більше не зможуть розраховувати на допомогу державного адвоката для захисту своїх інтересів.

Ця зміна спрямована на скорочення бюрократичних процедур і прискорення депортаційних процесів.

Посилення правил натуралізації

Окремий законопроєкт вводить суворі обмеження для тих іноземців, які під час отримання німецького громадянства надають недостовірні або неповні відомості.

У таких випадках натуралізація буде неможлива протягом десяти років, що підвищує відповідальність кандидатів і знижує ризики зловживань системою отримання громадянства.

Ці рішення демонструють прагнення Німеччини посилити контроль над міграційними потоками, прискорити депортації та підвищити прозорість процесу натуралізації, водночас захищаючи права тих, хто справді зазнає політичних переслідувань.

