Німеччина підвищує мінімальну зарплату: які ставки діятимуть з 1 січня

Розмір мінімальної зарплати в Німеччині зміниться з 1 січня 2026 року.

Про це пишуть Новини.Live.

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині становить 12,82 євро за годину. Це приблизно 630 грн за поточним курсом. Працівник на повній зайнятості може отримувати близько 2 230 євро на місяць, що становить приблизно 109 612 грн брутто.

Ці суми вказані до сплати податків та соціальних внесків. Розмір чистого доходу залежить від податкової категорії, сімейного стану, регіону проживання та інших умов.

Що зміниться з 1 січня 2026 року

Згідно з інформацією Bild, уряд Німеччини затвердив поетапне підвищення мінімальної оплати праці. Нові ставки виглядатимуть так:

з 1 січня 2026 року — 13,90 євро за годину, що приблизно становить 683 грн;

з 2027 року — 14,60 євро за годину, що дорівнює приблизно 717 грн.

У 2026 році працівник, працює повний місяць (приблизно 180 годин на місяць), отримуватиме не менше 2 482 євро, що становить приблизно 122 000 грн брутто.

Кому не підвищать мінімальну оплату праці

Підвищення не поширюватиметься на:

приватних підприємців;

волонтерів і учасників добровільних програм;

стажистів та осіб, які проходять професійну підготовку;

працівників з інвалідністю у спеціалізованих майстернях;

людей, які навчаються, перекваліфікуються або беруть участь у тимчасових програмах.

