0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина підвищує мінімальну зарплату: які ставки діятимуть з 1 січня

Особисті фінанси
80
Німеччина підвищує мінімальну зарплату: які ставки діятимуть з 1 січня
Німеччина підвищує мінімальну зарплату: які ставки діятимуть з 1 січня
Розмір мінімальної зарплати в Німеччині зміниться з 1 січня 2026 року.
Про це пишуть Новини.Live.
З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині становить 12,82 євро за годину. Це приблизно 630 грн за поточним курсом. Працівник на повній зайнятості може отримувати близько 2 230 євро на місяць, що становить приблизно 109 612 грн брутто.
Ці суми вказані до сплати податків та соціальних внесків. Розмір чистого доходу залежить від податкової категорії, сімейного стану, регіону проживання та інших умов.

Що зміниться з 1 січня 2026 року

Згідно з інформацією Bild, уряд Німеччини затвердив поетапне підвищення мінімальної оплати праці. Нові ставки виглядатимуть так:
  • з 1 січня 2026 року — 13,90 євро за годину, що приблизно становить 683 грн;
  • з 2027 року — 14,60 євро за годину, що дорівнює приблизно 717 грн.
У 2026 році працівник, працює повний місяць (приблизно 180 годин на місяць), отримуватиме не менше 2 482 євро, що становить приблизно 122 000 грн брутто.

Кому не підвищать мінімальну оплату праці

Підвищення не поширюватиметься на:
  • приватних підприємців;
  • волонтерів і учасників добровільних програм;
  • стажистів та осіб, які проходять професійну підготовку;
  • працівників з інвалідністю у спеціалізованих майстернях;
  • людей, які навчаються, перекваліфікуються або беруть участь у тимчасових програмах.
Знайти роботу у Німеччині можливо навіть без вільного володіння німецькою мовою та без офіційної професійної кваліфікації — головне розуміти свій статус і знати, куди звертатися. Де знайти роботу в Німеччині без знання мови — розповідаємо тут.
Нагадаємо, директор Управління з питань імміграції Берліна Енгельхард Мазанке раніше заявляв, що після завершення бойових дій в Україні постане питання про повернення українських шукачів притулку додому. Водночас їх не змушуватимуть залишати ФРН у стислі терміни та без урахування індивідуальних обставин. Рішення ЄС про надання захисту українцям продовжене і чинне до березня 2027 року.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems