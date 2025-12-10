0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Святковий шопінг: як змінились уподобання українців — дослідження

Особисті фінанси
28
Святковий шопінг: як змінились уподобання українців — дослідження
Святковий шопінг: як змінились уподобання українців — дослідження
В 2025 році частка українців, які планують різдвяні та новорічні покупки, зросла з 65% до 75%. Українці дедалі частіше планують витрати завчасно та роблять вибір на користь подарунків із персональним значенням.
Про це йдеться в дослідженні Deloitte.
Все більше людей обирають святкувати вдома: у 2025 році цей формат підтримують 68% опитаних проти 54% торік.
Для 51% респондентів підготовка подарунків залишається приємним ритуалом, а не джерелом стресу.
18% українців починають купувати подарунки ще до грудня, а пік покупок припадає на період із 1 по 24 грудня (62%).

Скільки готові витрачати

При цьому фінансова стриманість залишається ключовою:
46% готові витратити не більше чверті місячного доходу, а понад половину (54%) планує вкластися у бюджет 1000 — 5000 грн.

Кому купують

  • Подарунки для родини (88%) та друзів (40%).
  • Майже половина молодих респондентів (49%) також купують подарунки для себе.

Формат покупок

Популярною залишається офлайн-торгівля: великі та середні супермаркети обирають 43% покупців.
Онлайн-магазини посідають друге місце (27%),
Спеціалізовані косметичні магазини — третє (21%).

Що не подобається

В онлайн-шопінгу українців найбільше дратують відсутність товару в наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку (14%).

Благодійність

Невід’ємною частиною святкових витрат стала благодійність:
  • 64% українців планують направити частину бюджету на благодійні ініціативи,
  • 8 із 10 передусім підтримують українських військових на передовій.
Попри активне поширення цифрових інструментів, українці надають перевагу «живому» вибору подарунків.
Вони використовують вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) та онлайн-відгуки (50%).
Водночас лише 10% опитаних вважають, що ШІ-асистенти могли б реально спростити процес вибору подарунків, а рекомендації інфлюенсерів мають мінімальний вплив (9−10%).
Місце для вашої реклами
А от скільки українці витрачали на подарунки до війни — пригадайте, переглянувши наше відео.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems