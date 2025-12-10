Святковий шопінг: як змінились уподобання українців — дослідження
В 2025 році частка українців, які планують різдвяні та новорічні покупки, зросла з 65% до 75%. Українці дедалі частіше планують витрати завчасно та роблять вибір на користь подарунків із персональним значенням.
Про це йдеться в дослідженні Deloitte.
Все більше людей обирають святкувати вдома: у 2025 році цей формат підтримують 68% опитаних проти 54% торік.
Для 51% респондентів підготовка подарунків залишається приємним ритуалом, а не джерелом стресу.
18% українців починають купувати подарунки ще до грудня, а пік покупок припадає на період із 1 по 24 грудня (62%).
Скільки готові витрачати
При цьому фінансова стриманість залишається ключовою:
46% готові витратити не більше чверті місячного доходу, а понад половину (54%) планує вкластися у бюджет 1000 — 5000 грн.
Кому купують
- Подарунки для родини (88%) та друзів (40%).
- Майже половина молодих респондентів (49%) також купують подарунки для себе.
Формат покупок
Популярною залишається офлайн-торгівля: великі та середні супермаркети обирають 43% покупців.
Онлайн-магазини посідають друге місце (27%),
Спеціалізовані косметичні магазини — третє (21%).
Що не подобається
В онлайн-шопінгу українців найбільше дратують відсутність товару в наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку (14%).
Благодійність
Невід’ємною частиною святкових витрат стала благодійність:
- 64% українців планують направити частину бюджету на благодійні ініціативи,
- 8 із 10 передусім підтримують українських військових на передовій.
Попри активне поширення цифрових інструментів, українці надають перевагу «живому» вибору подарунків.
Вони використовують вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) та онлайн-відгуки (50%).
Водночас лише 10% опитаних вважають, що ШІ-асистенти могли б реально спростити процес вибору подарунків, а рекомендації інфлюенсерів мають мінімальний вплив (9−10%).
А от скільки українці витрачали на подарунки до війни — пригадайте, переглянувши наше відео.
