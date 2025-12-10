Святковий шопінг: як змінились уподобання українців — дослідження Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Святковий шопінг: як змінились уподобання українців — дослідження

В 2025 році частка українців, які планують різдвяні та новорічні покупки, зросла з 65% до 75%. Українці дедалі частіше планують витрати завчасно та роблять вибір на користь подарунків із персональним значенням.

Про це йдеться в дослідженні Deloitte.

Все більше людей обирають святкувати вдома: у 2025 році цей формат підтримують 68% опитаних проти 54% торік.

Для 51% респондентів підготовка подарунків залишається приємним ритуалом, а не джерелом стресу.

18% українців починають купувати подарунки ще до грудня, а пік покупок припадає на період із 1 по 24 грудня (62%).

Скільки готові витрачати

При цьому фінансова стриманість залишається ключовою:

46% готові витратити не більше чверті місячного доходу, а понад половину (54%) планує вкластися у бюджет 1000 — 5000 грн.

Кому купують

Подарунки для родини (88%) та друзів (40%).

Майже половина молодих респондентів (49%) також купують подарунки для себе.

Формат покупок

Популярною залишається офлайн-торгівля: великі та середні супермаркети обирають 43% покупців.

Онлайн-магазини посідають друге місце (27%),

Спеціалізовані косметичні магазини — третє (21%).

Що не подобається

В онлайн-шопінгу українців найбільше дратують відсутність товару в наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку (14%).

Благодійність

Невід’ємною частиною святкових витрат стала благодійність:

64% українців планують направити частину бюджету на благодійні ініціативи,

8 із 10 передусім підтримують українських військових на передовій.

Попри активне поширення цифрових інструментів, українці надають перевагу «живому» вибору подарунків.

Вони використовують вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) та онлайн-відгуки (50%).

Водночас лише 10% опитаних вважають, що ШІ-асистенти могли б реально спростити процес вибору подарунків, а рекомендації інфлюенсерів мають мінімальний вплив (9−10%).

А от скільки українці витрачали на подарунки до війни — пригадайте, переглянувши наше відео.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.