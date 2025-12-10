Скільки коштуватиме різдвяна вечеря у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме різдвяна вечеря у 2025 році (інфографіка)

Святкування Різдва з повним набором традиційних страв дедалі частіше стає серйозною статтею витрат для українських родин.

Із посиланням на Інститут аграрної економіки розповідаємо, скільки доведеться заплатити за різдвяний стіл у 2025 році та які продукти подорожчали найбільше.

Загальна вартість святкового столу

За підрахунками науковців, повне різдвяне меню зі звичними для українських родин стравами коштуватиме приблизно 1374 грн. Це майже стільки ж, як торік (1365 грн), адже вартість багатьох овочів, зокрема картоплі, моркви, капусти, буряка та цибулі, суттєво знизилася завдяки рекордному врожаю.

У підрахунку науковців враховані такі страви: кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, три види вареників, тушкована капуста, пісний борщ, смажена картопля, соління та свіжі овочі.

Найдорожчі страви святвечора

1. Смажена риба — 346,02 грн

Це найдорожча страва цього року.

живий короп (2 кг) — 339 грн;

борошно (200 г) — 7,02 грн.

2. Кутя — 213,37 грн (за 950 г)

Дорожчають, зокрема:

мак — 72,50 грн за 200 г;

волоські горіхи чищені — 68,80 грн (за 100 г);

родзинки — 24,99 грн за 100 г;

пшенична крупа — 26,90 грн за 400 г;

мед — 18,70 грн за 100 г;

цукор — 1,48 грн за 50 г.

3. Узвар — 118 грн

Набір сухофруктів — яблук, груш, чорносливу — у розрахунку 600 г на 2 л води коштуватиме 118 грн.

Вартість інших традиційних страв

Пісний борщ із квасолею обійдеться у 107,79 грн (2,535 кг продуктів на 2 л води). Найдорожчий інгредієнт у цій страві, зазначають аналітики, — біла суха квасоля (51,50 грн за 300 г). Овочева складова становитиме:

картопля (362 г) — 5,39 грн,

капуста (300 г) — 3,08 грн,

цибуля (100 г) — 0,74 грн,

морква (400 г) — 4,36 грн, буряк (800 г) — 7,78 грн,

по 70−75 г помідорів — 8,67 грн та томатної пасти — 11,82 грн,

цукор — 1,48 грн за 50 г,

рослинна олія — 7,86 грн за 80 г,

за смаком: перець чорний та сіль (1,87 грн), лавровий лист (3,24 грн) або зелень.

За салат «вінегрет» (1,73 кг продуктів) україці цьогоріч заплатять 49,77 грн. Основні витрати формують бочкові огірки — 26,80 грн. Овочі — близько 17 грн, олія та спеції — менше 6 грн.

Вартість вареників у 2025 році, за оцінками наукаовців Інституту, буде такою:

вареники з картоплею — 32,83 грн (за 1,51 кг продуктів);

вареники з капустою — 32,03 грн (за 1,481 кг продуктів);

вареники з вишнею — 87,83 грн (за 810 г продуктів).

Додаткові страви

Тушкована капуста (2,239 г продуктів) обійдеться у 70,78 грн, а на смажену картоплю піде 26,08 грн.

Окремо ставлять на стіл соління:

квашена капуста — 96,75 грн (500 г);

солоні огірки — 53,70 грн (400 г);

свіжі огірки — 66,72 грн (500 г);

помідори — 71,90 грн (500 г).

Що подорожчало найбільше порівняно з минулим роком

Попри загальну стабільність вартості столу, окремі продукти суттєво зросли в ціні:

рослинна олія — +26,7%;

заморожена вишня — +25,7%;

бочкові огірки — +25,2%;

біла квасоля — +18,3%;

борошно — +17,5%;

живий короп — +12,6%;

свіжі помідори — +12,5%.

Раніше ми повідомляли, що за даними НБУ, ціни на продовольчі товари в Україні за останні роки наблизилися до рівня ЄС. З 2016 року ціни на продукти в Україні в євро зросли на 79%, у країнах ЄС — на 46%.

Так, ціни вже перевищують показники країн-сусідів: Румунії, Словаччини та Туреччини.

