Скільки коштує поїздка до Європи: середні витрати на 4 дні

Особисті фінанси
50
Оптимальними місяцями для подорожей вважаються вересень та травень — саме тоді мандрівники можуть розраховувати на комфортну погоду та помірні ціни. Водночас листопад, січень та лютий підходять для тих, хто прагне максимально заощадити. Винятки — гірськолижні курорти та період свят.
Вартість поїздки залежить від обраної країни, стилю мандрівки (бюджетний, середній або люкс) та сезону.
Для наочності, порівняємо середні щоденні витрати (на одну особу. — Ред.) на проживання, харчування та проїзд у популярних містах, не враховуючи квитки з України до Європи.
Ми проаналізували вартість 4-денної поїздки у міжсезоння зі завчасним бронюванням, оскільки це найпопулярніший час для подорожей із комфортним балансом ціни та якості.
Ціни на авіаквитки розраховані з великого європейського хабу (наприклад, Варшава чи Краків) лоукостером, куплені за 3−4 місяці до дати поїздки. Для більшості українських туристів під час війни відправною точкою є Варшава, Краків, Катовіце чи Жешув.
Місто (Країна)Житло (4 ночі, готель 3*)Харчування (Середні ціни)Міський транспортАтракції (Середні витрати)Авіапереліт (туди-назад)Орієнтовна загальна вартість
Будапешт (Угорщина)180 — 280 євро120 — 160 євро20 євро60 євро100 — 150 євро480 — 670 євро
Прага (Чехія)240 — 360 євро140 — 180 євро25 євро80 євро100 — 150 євро585 — 795 євро
Рим (Італія)300 — 480 євро180 — 240 євро30 євро110 євро140 — 200 євро760 — 1060 євро
Барселона (Іспанія)360 — 560 євро180 — 240 євро35 євро100 євро140 — 220 євро815 — 1155 євро
Париж (Франція)440 — 680 євро220 — 300 євро40 євро120 євро120 — 180 євро940 — 1320 євро
Отже, Будапешт та Прага — найвигідніші напрямки для бюджетних мандрівників.
Париж зберігає статус найдорожчого міста, де ціна якісного житла, навіть тризіркового, у центрі може легко перевищувати 150 євро за ніч.
Водночас у Барселоні ціни на житло можуть бути дуже нестабільними — бронювання на вихідні може коштувати в 3−4 рази дорожче, ніж у будній день.
Вчасний вибір та потрібний сезон може заощадити сотні євро. У новій статті Finance.ua зібрав поради, коли найдешевше подорожувати Європою та як змінюються ціни залежно від сезону: Найдешевші туристичні сезони для мандрів Європою.
За матеріалами:
Finance.ua
