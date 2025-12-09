Скільки коштує поїздка до Європи: середні витрати на 4 дні Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Оптимальними місяцями для подорожей вважаються вересень та травень — саме тоді мандрівники можуть розраховувати на комфортну погоду та помірні ціни. Водночас листопад, січень та лютий підходять для тих, хто прагне максимально заощадити. Винятки — гірськолижні курорти та період свят.

Вартість поїздки залежить від обраної країни, стилю мандрівки (бюджетний, середній або люкс) та сезону.

Для наочності, порівняємо середні щоденні витрати (на одну особу. — Ред.) на проживання, харчування та проїзд у популярних містах, не враховуючи квитки з України до Європи.

Ми проаналізували вартість 4-денної поїздки у міжсезоння зі завчасним бронюванням, оскільки це найпопулярніший час для подорожей із комфортним балансом ціни та якості.

Ціни на авіаквитки розраховані з великого європейського хабу (наприклад, Варшава чи Краків) лоукостером, куплені за 3−4 місяці до дати поїздки. Для більшості українських туристів під час війни відправною точкою є Варшава, Краків, Катовіце чи Жешув.

Місто (Країна) Житло (4 ночі, готель 3*) Харчування (Середні ціни) Міський транспорт Атракції (Середні витрати) Авіапереліт (туди-назад) Орієнтовна загальна вартість Будапешт (Угорщина) 180 — 280 євро 120 — 160 євро 20 євро 60 євро 100 — 150 євро 480 — 670 євро Прага (Чехія) 240 — 360 євро 140 — 180 євро 25 євро 80 євро 100 — 150 євро 585 — 795 євро Рим (Італія) 300 — 480 євро 180 — 240 євро 30 євро 110 євро 140 — 200 євро 760 — 1060 євро Барселона (Іспанія) 360 — 560 євро 180 — 240 євро 35 євро 100 євро 140 — 220 євро 815 — 1155 євро Париж (Франція) 440 — 680 євро 220 — 300 євро 40 євро 120 євро 120 — 180 євро 940 — 1320 євро

Отже, Будапешт та Прага — найвигідніші напрямки для бюджетних мандрівників.

Париж зберігає статус найдорожчого міста, де ціна якісного житла, навіть тризіркового, у центрі може легко перевищувати 150 євро за ніч.

Водночас у Барселоні ціни на житло можуть бути дуже нестабільними — бронювання на вихідні може коштувати в 3−4 рази дорожче, ніж у будній день.

У новій статті Finance.ua зібрав поради, коли найдешевше подорожувати Європою та як змінюються ціни залежно від сезону: Найдешевші туристичні сезони для мандрів Європою. Вчасний вибір та потрібний сезон може заощадити сотні євро.

