Скільки коштує поїздка до Європи: середні витрати на 4 дні
Оптимальними місяцями для подорожей вважаються вересень та травень — саме тоді мандрівники можуть розраховувати на комфортну погоду та помірні ціни. Водночас листопад, січень та лютий підходять для тих, хто прагне максимально заощадити. Винятки — гірськолижні курорти та період свят.
Вартість поїздки залежить від обраної країни, стилю мандрівки (бюджетний, середній або люкс) та сезону.
Для наочності, порівняємо середні щоденні витрати (на одну особу. — Ред.) на проживання, харчування та проїзд у популярних містах, не враховуючи квитки з України до Європи.
Ми проаналізували вартість 4-денної поїздки у міжсезоння зі завчасним бронюванням, оскільки це найпопулярніший час для подорожей із комфортним балансом ціни та якості.
Ціни на авіаквитки розраховані з великого європейського хабу (наприклад, Варшава чи Краків) лоукостером, куплені за 3−4 місяці до дати поїздки. Для більшості українських туристів під час війни відправною точкою є Варшава, Краків, Катовіце чи Жешув.
|Місто (Країна)
|Житло (4 ночі, готель 3*)
|Харчування (Середні ціни)
|Міський транспорт
|Атракції (Середні витрати)
|Авіапереліт (туди-назад)
|Орієнтовна загальна вартість
|Будапешт (Угорщина)
|180 — 280 євро
|120 — 160 євро
|20 євро
|60 євро
|100 — 150 євро
|480 — 670 євро
|Прага (Чехія)
|240 — 360 євро
|140 — 180 євро
|25 євро
|80 євро
|100 — 150 євро
|585 — 795 євро
|Рим (Італія)
|300 — 480 євро
|180 — 240 євро
|30 євро
|110 євро
|140 — 200 євро
|760 — 1060 євро
|Барселона (Іспанія)
|360 — 560 євро
|180 — 240 євро
|35 євро
|100 євро
|140 — 220 євро
|815 — 1155 євро
|Париж (Франція)
|440 — 680 євро
|220 — 300 євро
|40 євро
|120 євро
|120 — 180 євро
|940 — 1320 євро
Отже, Будапешт та Прага — найвигідніші напрямки для бюджетних мандрівників.
Париж зберігає статус найдорожчого міста, де ціна якісного житла, навіть тризіркового, у центрі може легко перевищувати 150 євро за ніч.
Водночас у Барселоні ціни на житло можуть бути дуже нестабільними — бронювання на вихідні може коштувати в 3−4 рази дорожче, ніж у будній день.
Вчасний вибір та потрібний сезон може заощадити сотні євро. У новій статті Finance.ua зібрав поради, коли найдешевше подорожувати Європою та як змінюються ціни залежно від сезону: Найдешевші туристичні сезони для мандрів Європою.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштує поїздка до Європи: середні витрати на 4 дні
На що українці витрачають «Зимову тисячу»
В рейс вийшов новий модернізований електропоїзд Укрзалізниці (фото)
Федоров: 95% послуг ТЦК вже доступні онлайн
В який сезон найкраще подорожувати Європою
Кабмін вніс до Ради законопроєкт щодо контрактної служби та відстрочок: деталі