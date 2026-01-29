Які професії нині мають попит: чого можна навчитись (Служба зайнятості) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Які професії мають попит

Як повідомляє Київська служба зайнятості, 2025 року послугами столичної служби скористалися 18,2 тисячі громадян, забезпечено зайнятість для 10 370 людей.

Про це повідомила служба, надавши звіт finance.ua. Ми вибрали основне.

Підтримка соціально вразливих категорій

У 2025 році послуги отримали:

3,7 тис. внутрішньо переміщених осіб;

Понад 600 учасників бойових дій;

1,2 тис. людей з інвалідністю (зокрема 151 особа з інвалідністю внаслідок війни).

«Власна справа»

Через програму «Власна справа» у столиці було погоджено 692 мікрогранти. 134 ветерани отримали фінансування на старт або масштабування власної справи. Реалізація цих програм дозволила створити в Києві 1,8 тис. нових робочих місць.

Офіси «Зроблено в Україні»

Для підтримки бізнесу на базі центрів зайнятості працюють офіси національного проєкту «Зроблено в Україні», де підприємці отримують професійні консультації щодо державних програм, грантових можливостей, розвитку B2B-партнерів, виходу на нові ринки та масштабування бізнесу тощо.

Офіси працюють за принципом «єдиного вікна», забезпечуючи повний супровід від ідеї до практичної реалізації бізнес-проєктів.

Навчання та підвищення кваліфікації

Служба зайнятості пропонує зареєстрованим безробітним безоплатне професійне навчання, що дозволяє громадянам:

Підвищити кваліфікацію за наявною професією.

Здобути нову спеціальність, що має запит на ринку праці.

Опанувати суміжні компетенції для розширення можливостей працевлаштування.

Оновити знання відповідно до вимог до сучасних роботодавців.

У 2025 році 1,5 тисячі безробітних пройшли професійне навчання, а 1,2 тисячі громадян отримали ваучер для розвитку своїх професійних компетенцій.

Які професії мають попит

цифровий маркетинг,

веб-дизайн,

програмування.

Форми навчання адаптовані до вимог слухачів: очна, дистанційна, змішана.

Яка підтримка роботодавців

компенсацію єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця зареєстрованих безробітних;

компенсацію фактичних витрат ЄСВ за працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

компенсацію 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці;

компенсацію за працевлаштування молоді;

компенсацію за працевлаштування ВПО.

Також можна скористатися компенсацією фактичних витрат за облаштування робочих місць для працевлаштованих людей з інвалідністю І та ІІ групи.

Кошти компенсуються

За придбання спеціалізованого обладнання та меблів.

Адаптацію приміщень.

Створення безбар’єрного середовища.

Організацію дистанційних робочих місць з необхідним технічним оснащенням тощо.

Упродовж 2025 року для людей з інвалідністю облаштовано 205 робочих місць на загальну суму понад 17,6 млн грн.

Також у 2025 році в дослідну експлуатацію введено «Обрій» — цифрову екосистему праці, яка охоплює весь шлях клієнта: від реєстрації до працевлаштування, включаючи AI-підбір вакансій.

Раніше ми писали , що серед роботодавців у 2025 році помітно зріс попит на менеджерів по роботі з клієнтами у сфері торгівлі. Також значне зростання вакансій зафіксовано для машиністів екскаватора, помічників кухаря, виконробів та операторів кол-центрів.

Серед шукачів роботи збільшилася активність у категорії «Початок кар’єри», переважно для кандидатів без досвіду та студентів.

36% вакансій, то у 2024-му — 43%, а у 2025-му вже 47%. Водночас частіше стали наймати людей, що не мають досвіду роботи за певним фахом. Ця тенденція прогресує вже кілька років. Наприклад, якщо у грудні 2023-го шукачам без досвіду були доступнівакансій, то у 2024-му — 43%, а у 2025-му вже

Як зазначають експерти, нині ШІ аж ніяк не поспішає забрати у людей роботу. Натомість ШІ стає важливою навичкою, яка доповнює вже наявні професії.

Довідка Finance.ua:

У 2025 році розмір середньої зарплати, за даними Work.ua, збільшився на 22%. Однак зростання не було рівномірними у розрізі регіонів і професій.

Найпомітніше зросли зарплати в Тернопільській, Київській, Рівненській областях. Натомість у прифронтових регіонах зміни переважно мінімальні. Херсонщина ж стала єдиною областю, де зарплати зменшилися.

