Середня зарплата в Україні зросла вище 30 тис. грн
У грудні 2025 року ринок праці в Україні продемонстрував відчутне зростання доходів працівників. Середня заробітна плата по країні сягнула 30 926 грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Це на 13,8% більше, ніж у листопаді 2025 року.
Зарплати за видами економічної діяльності
Рівень оплати праці суттєво різниться залежно від галузі. Якщо говорити про галузі із найвищим і найнижчим показником середніх зарплат, то це ІТ та діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг, де з.п. були 74 981 грн та 17 766 грн відповідно.
Зарплати у різних регіонах
Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у столиці:
- 48 449 грн — м. Київ
- 45 160 грн — Луганська обл.;
- 31 200 грн — Київська обл.
Натомість найнижчі середні доходи у грудні отримували працівники в таких регіонах:
- 22 110 грн — Кіровоградська обл.;
- 22 450 грн — Чернівецька обл.;
- 22 752 грн — Чернігівська обл.
Заборгованість із зарплат
За даними Держстату, станом на 1 січня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,6 млрд грн.
Читайте також
Раніше Finance.ua повідомляв, що за даними OLX Робота, до кінця 2025 року медіанна зарплата по Україні зросла до 25 тис. При цьому найбільше зростання показали такі професії як:
- комплектувальників (+59%, до 29 500 грн);
- менеджерів у готельно-ресторанній справі (+50%, до 30 000 грн);
- товарознавців та пекарів (+40%, 25 250 та 31 500 грн відповідно).
Також Finance.ua ділився підрахунками, скільки реально отримують працівники різних галузей «на руки», як податки «з'їдають» частину доходу у 2026 році та де ваша година праці дозволить купити більше товарів.
