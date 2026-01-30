Середня зарплата в Україні зросла вище 30 тис. грн Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Зарплата в руках працівника

У грудні 2025 року ринок праці в Україні продемонстрував відчутне зростання доходів працівників. Середня заробітна плата по країні сягнула 30 926 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Це на 13,8% більше, ніж у листопаді 2025 року.

Зарплати за видами економічної діяльності

Рівень оплати праці суттєво різниться залежно від галузі. Якщо говорити про галузі із найвищим і найнижчим показником середніх зарплат, то це ІТ та діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг, де з.п. були 74 981 грн та 17 766 грн відповідно.

Зарплати у різних регіонах

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у столиці:

48 449 грн — м. Київ

45 160 грн — Луганська обл.;

31 200 грн — Київська обл.

Натомість найнижчі середні доходи у грудні отримували працівники в таких регіонах:

22 110 грн — Кіровоградська обл.;

22 450 грн — Чернівецька обл.;

22 752 грн — Чернігівська обл.

Заборгованість із зарплат

За даними Держстату, станом на 1 січня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,6 млрд грн.

медіанна зарплата по Україні зросла до 25 тис. При цьому найбільше зростання показали такі професії як:

комплектувальників (+59%, до 29 500 грн);

менеджерів у готельно-ресторанній справі (+50%, до 30 000 грн);

товарознавців та пекарів (+40%, 25 250 та 31 500 грн відповідно).

скільки реально отримують працівники різних галузей «на руки», як податки «з'їдають» частину доходу у 2026 році та де ваша година праці дозволить купити більше товарів.

