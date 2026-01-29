Скільки коштує година праці в Україні, Європі та США Сьогодні 11:03

Робітниця підраховує, скільки коштує година її робочого часу

Finance.ua вирішив порахувати, скільки реально отримують працівники різних галузей «на руки», як податки «з'їдають» частину доходу у 2026 році та де ваша година праці дозволить купити більше товарів.

У світі сучасної економіки час — це буквально гроші. Але вартість однієї години вашої роботи кардинально різниться залежно від країни, у якій ви працюєте.

На початок 2026 року розрив між доходами в Україні та розвиненими країнами Заходу залишається значним, разом із цим реальний рівень заробітків варто оцінювати з урахуванням податків і вартості життя.

Глобальна мапа заробітків: від 1 до 50 доларів за годину

Станом на початок 2026 року прірва між погодинними ставками в Україні та розвиненими країнами залишається значною, проте динаміка зростання в нашому регіоні є однією з найвищих у Європі.

Україна: реалії воєнного часу

Від 1 січня 2026 року мінімальна погодинна ставка в Україні встановлена на рівні 52 грн (близько 1,2 долара за поточним курсом). Проте середня ринкова вартість години праці в приватному секторі значно вища:

Некваліфікована праця: 80−120 грн/год.

Кваліфіковані спеціалісти: 250−600 грн/год.

IT та топменеджмент: від 1200 грн/год.

Європейський Союз

Євростат демонструє величезний розрив всередині самого ЄС. Середня вартість робочої години в Єврозоні становить близько 37−39 євро, але:

Люксембург та Данія: понад 50−55 євро/год (лідери ринку).

Польща: близько 15−18 євро/год (активно наздоганяє Західну Європу).

Болгарія та Румунія: 11−13 євро/год (найнижчі показники в ЄС).

США: країна контрастів

У США середня погодинна оплата в приватному секторі наприкінці 2025 року сягнула 37 доларів. Проте тут важливо пам’ятати про федеральний поділ: мінімальна ставка може коливатися від 7,25 долара у деяких штатах до 16−17 доларів у Каліфорнії чи Нью-Йорку.

Джерело фото: pixabay

Податки та «невидимі» витрати: Gross vs Net

Важливо розуміти різницю між тим, що платить компанія (Total Labour Cost), і тим, що отримує працівник (Net Pay).

В Україні податкове навантаження на зарплату складається з 18% ПДФО, 1,5% (або підвищеного до 5% у 2025−2026 роках) військового збору та 22% ЄСВ, який сплачує роботодавець. Загальний «податковий клин» становить близько 40−45%.

податкове навантаження на зарплату складається з 18% ПДФО, 1,5% (або підвищеного до 5% у 2025−2026 роках) військового збору та 22% ЄСВ, який сплачує роботодавець. Загальний «податковий клин» становить близько 40−45%. В ЄС соціальні внески є найбільш вагомими. У Франції чи Німеччині вони можуть додавати до 30−35% зверху до «нетто-зарплати». Працівник часто отримує на руки лише 60−65% від того, що витратив на нього роботодавець.

соціальні внески є найбільш вагомими. У Франції чи Німеччині вони можуть додавати до 30−35% зверху до «нетто-зарплати». Працівник часто отримує на руки лише 60−65% від того, що витратив на нього роботодавець. У США податкова система прогресивна. Хоча прямі податки можуть бути нижчими, ніж у ЄС, працівник часто сам оплачує медичне страхування та пенсійні внески, що суттєво зменшує реальний чистий дохід.

Вартість години за популярними професіями

Кваліфікація — головний множник вартості години. Ось як виглядає середня погодинна оплата «чистими» у популярних галузях:

Software Engineer (Middle): в Україні це близько 20−35 доларів/год, у Польщі — 25−50 доларів/год, у США — 70−100 доларів/год. Це чи не єдина галузь, де українські фахівці максимально наближені до світових стандартів за рівнем доходу.

Медсестра: в Україні година праці коштує близько 2,5−4 доларів, тоді як у Німеччині — 18−28 доларів, а в США — 35−48 доларів.

Будівельник (кваліфікований): в Україні — 4−7 доларів/год, у Польщі — 9−13 доларів/год, у США — 25−35 доларів/год.

Професія Україна (дол.) Польща (дол.) Німеччина (дол.) США (дол.) Програміст (Middle) 20 — 35 25 — 50 45 — 65 70 — 100 Медсестра 2,5 — 4 10 — 14 18 — 28 35 — 48 Будівельник 4 — 7 9 — 13 18 — 24 25 — 35 Касир/Ритейл 1,8 — 2,5 7 — 9 13 — 15 15 — 19

Варто зазначити, що для України в таблиці наведені дані приватного сектору у великих містах. У державному секторі ставки значно нижчі.

Джерело фото: pixabay

Реальна купівельна спроможність

Цифри в доларах можуть бути оманливими. Для об’єктивності варто використовувати паритет купівельної спроможності.

Хоча американець заробляє в 10−15 разів більше за українця в номіналі, вартість послуг (оренда, медицина, садочки) у США в 5−8 разів вища.

20 доларів в Україні дозволяють пообідати в хорошому ресторані та поїхати на таксі.

20 доларів у Нью-Йорку — це лише два сендвічі та кава у фастфуді або квиток на метро туди-назад для невеликої компанії.

Щоб купити стандартний лате в Києві, середньому працівнику треба працювати близько 30−40 хвилин. У Варшаві на це піде 15−20 хвилин, а в Нью-Йорку — всього 10 хвилин.

Згідно з індексом купівельної спроможності 2025 року, Україна все ще замикає європейський рейтинг, проте внаслідок низької вартості базових послуг (комуналка, інтернет, сервіси) реальний рівень життя з зарплатою в розмірі 1 тис. доларів в Києві часто порівнюваний з 2 тис. євро у Берліні.

Так, оренда однокімнатної квартири в Києві у 2026 році складає близько 40% середньої зарплати, тоді як у Мюнхені або Нью-Йорку ця цифра може сягати 50−60% від доходу після податків.

Висновок

Можемо підсумувати, що кваліфікація залишається ключовим фактором доходу. Різниця в оплаті праці між некваліфікованими працівниками в Україні та США є кратною і сягає майже восьми разів. У висококваліфікованих секторах, зокрема в ІТ, цей розрив значно менший — у межах 2,5−3 разів, що свідчить про глобальну цінність професійних навичок.

Податки в Європі є платою за соціальний захист. У країнах ЄС суттєва частка вартості години праці спрямовується на податки та соціальні внески. Це зменшує чисті доходи працівників, але забезпечує фінансування медицини, пенсій, страхування та інших соціальних гарантій.

Водночас український ринок праці поступово дорожчає. Інтеграція України до європейського економічного простору, а також дефіцит робочої сили, спричинений трудовою міграцією та війною, стимулюють зростання погодинних ставок. Однак темпи цього зростання поки що не компенсують розрив у купівельній спроможності з країнами Заходу.

