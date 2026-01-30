0 800 307 555
Доходи рф від експорту нафти суттєво скоротились

Енергетика
Доходи росії від експорту нафти у 2025 році впали приблизно на 20% порівняно з результатами 2024 року на тлі зниження світових цін на енергоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У листопаді розрив між нафтою Brent, яка зараз торгується на найнижчому рівні з 2021 року, та основною російською нафтою Urals подвоївся.
Знижка збільшилася до понад 24 доларів за барель, порівняно з приблизно 15 доларами за попередні два роки, показують розрахунки FT на основі даних Argus. У поєднанні з низькими цінами це скоротило доходи росії від енергетики у 2025 році приблизно на п’яту частину річного доходу.
Цей зсув підкреслює, як санкції, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа, підривають доходи росії від нафти.
«Дефіцит бюджету, безумовно, є важливою темою для росії зараз», — сказав Яніс Клюге, експерт з питань росії Німецького інституту міжнародних та безпекових справ.
За його словами, нафта вже давно становить більшу частку енергетичних доходів росії, ніж газ, і цей розрив збільшився через втрату європейського газового ринку у 2022 році, що зробило доходи більш залежними від коливань цін на нафту.
Для деяких нещодавніх поставок до Індії ціна впала навіть до 22−25 доларів за барель, що ледве покриває беззбиткову ціну для росії.

Економічні наслідки

За даними аналітиків, відхилення середньої ціни на нафту Urals на 10 доларів від бюджетного припущення знищить доходи на 1,5−1,8 трлн рублів.
Якщо низькі ціни на нафту та сильний рубль збережуться, дефіцит може сягнути близько 3 трлн рублів до кінця року, що становить приблизно 7,5% від доходів, які москва очікує у 2026 році.
Окрім того, санкції зменшили частку доходів від енергетики в загальному бюджеті з 50 відсотків на піку їхнього зростання до приблизно 24 відсотків — найнижчого рівня щонайменше за десятиліття. Щоб компенсувати дефіцит, кремлю довелося збільшити ПДВ та податки для малого бізнесу.
За матеріалами:
РБК-Україна
НафтаЕкспорт нафти
