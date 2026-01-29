0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина передала велику партію обладнання, яке зігріє 86 тисяч киян

Енергетика
16
Німеччина передала велику партію обладнання
Німеччина передала велику партію обладнання
Київ отримав першу партію енергетичного обладнання від Уряду Німеччини в межах зимового пакету екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.
Про це повідомила прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.
Читайте також
Це дві когенераційні установки, генератори та інша критично необхідна техніка. Це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у ​​Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки та школи. Обладнання вже в роботі.
Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом.
Це забезпечення світлом та теплом мільйонів людей по всій країні.

До пакету екстреної підтримки входять:

  • 300 сонячних станцій,
  • 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання,
  • 15 мобільних гібридних генераторів,
  • 10 пелетних систем опалення,
  • 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.
Нагадаємо, цієї зими Німеччина також надала €60 млн на гуманітарні потреби та зробила €167 млн ​​внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні.
Читайте також
«Ми вдячні Німеччини за швидку відповідь на наш запит і наше довгострокове стратегічне партнерство в енергетичному та інших секторах. Німеччина є одним із найбільших надавачів підтримки України від початку повномасштабного вторгнення», — написала вона.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, а ніч проти 29 січня Київ перейшов від екстрених відключень електроенергії до тимчасових графіків. Вони діятимуть замість аварійних обмежень, які застосовувалися понад два тижні після російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Також Уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер створено на підставі звіту про технічне обстеження будівлі.
Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems