Німеччина передала велику партію обладнання, яке зігріє 86 тисяч киян

Київ отримав першу партію енергетичного обладнання від Уряду Німеччини в межах зимового пакету екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.

Про це повідомила прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

Це дві когенераційні установки, генератори та інша критично необхідна техніка. Це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у ​​Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки та школи. Обладнання вже в роботі.

Ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом.

Це забезпечення світлом та теплом мільйонів людей по всій країні.

До пакету екстреної підтримки входять:

300 сонячних станцій,

375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання,

15 мобільних гібридних генераторів,

10 пелетних систем опалення,

45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.

Нагадаємо, цієї зими Німеччина також надала €60 млн на гуманітарні потреби та зробила €167 млн ​​внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні.

«Ми вдячні Німеччини за швидку відповідь на наш запит і наше довгострокове стратегічне партнерство в енергетичному та інших секторах. Німеччина є одним із найбільших надавачів підтримки України від початку повномасштабного вторгнення», — написала вона.

Нагадаємо, а ніч проти 29 січня Київ перейшов від екстрених відключень електроенергії до тимчасових графіків. Вони діятимуть замість аварійних обмежень, які застосовувалися понад два тижні після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Також Уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер створено на підставі звіту про технічне обстеження будівлі.

Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає.

