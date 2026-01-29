З 29 січня в Києві діятимуть індивідуальні графіки для кожного будинку Сьогодні 10:37 — Енергетика

У ніч проти 29 січня Київ перейшов від екстрених відключень електроенергії до тимчасових графіків. Вони діятимуть замість аварійних обмежень, які застосовувалися понад два тижні після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Індивідуальні графіки для кожного будинку

У ДТЕК зазначають, що тимчасові графіки будуть індивідуальними для кожного будинку та можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

За інформацією компанії, графіки матимуть низку особливостей:

відключення будуть нерівномірними в різних районах міста через характер пошкоджень енергосистеми;

вони не прив’язані до звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо);

для кожного будинку формуватиметься окремий графік;

переглянути його можна буде на сайті або в чат-боті ДТЕК та Yasno (можливі затримки оновлення до п’яти хвилин через навантаження на сайт).

«У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі. Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня», — повідомили у ДТЕК.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко додав , що запровадження тимчасових графіків дасть мешканцям столиці можливість хоча б частково планувати свій час.

За його словами, ці графіки не є стабілізаційними в класичному розумінні, але вони кращі за повну невизначеність. Перехід до них не означає, що всі пошкодження вже усунуті, енергетики продовжують відновлювальні роботи після обстрілів.

