Деснянський район Києва повністю залежить від ТЕЦ-6, альтернатив для тепла немає — керівник райадміністрації Сьогодні 19:27 — Енергетика

Пункти обігріву на житловому масиві Троєщина., mvs.gov.ua

Деснянський район Києва, включно з найбільшим житловим масивом столиці Троєщиною, повністю залежить від теплоелектроцентралі № 6 і не має альтернативних джерел теплопостачання.

Про це заявив керівник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов в інтерв’ю hromadske

Альтернативи ТЕЦ-6 не існує

За словами Бахматова, жодного альтернативного джерела тепла для району не було створено ані до повномасштабної війни, ані протягом останніх чотирьох років.

Він зазначив, що наразі немає прогнозів щодо відновлення стабільного теплопостачання в районі. Окрім цього, існує ризик повного блекауту.

Ризики для водо- та енергопостачання

Керівник РДА повідомив, що на ТЕЦ-6 використовується застаріла система насосних станцій подачі води, яка споживає близько 15 МВт електроенергії. За його словами, модернізація обладнання могла б суттєво зменшити енергоспоживання, однак таких робіт не проводили.

«За всі ці роки ніхто не зробив апгрейд, щоб вона тягнула в 10 разів менше, а все це реально. Це, умовно, як зі старого телефона перейти на новий. Поки є вода, місто є. Бо, вибачте, каналізація — це три години, і все, будинок закривається», — зазначив він.

На запитання, чи варто мешканцям Троєщини готуватися до повного блекауту, очільник району відповів, що ризики стосуються не лише цього мікрорайону.

Водночас він зазначив, що наразі питання евакуації мешканців не розглядається. За його словами, імовірно, відповідні протоколи існують, однак він із ними не ознайомлений.

Наслідки останньої атаки на енергетику Києва

Останній масований удар по енергетичній інфраструктурі столиці стався в ніч проти 24 січня. Унаслідок атаки на лівому березі Києва виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

Пошкодження будівель зафіксували у п’яти районах столиці.

Станом на 26 січня 725 житлових будинків у Деснянському районі залишалися без опалення. І кількість не зменшується.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.