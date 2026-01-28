Дефіцит електроенергії неможливо покрити внутрішніми джерелами та імпортом — «Укренерго» Сьогодні 21:34 — Енергетика

В енергосистемі України виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії наразі неможливо.

Про це заявив очільник НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко під час онлайн-участі в засіданні правління Європейської Бізнес Асоціації.

Потреба в інвестиціях

За таких умов, як вважає він, для української енергетики дуже важливе залучення приватних інвестицій у будівництво об’єктів генерації.

«Зокрема, завдяки спецаукціонам „Укренерго“ упродовж минулого року в енергосистемі з’явилось 423 МВт нових генеруючих потужностей», — заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Резервні джерела бізнесу можуть зменшити дефіцит

Окрему увагу очільник «Укренерго» звернув на необхідність інтеграції до загальної мережі генеруючих установок, які нині бізнес і промислові підприємства використовують виключно як резервні джерела живлення.

За його словами, йдеться про установки, що задіюються під час погодинних або аварійних відключень електроенергії.

«У разі роботи на ринку електроенергії такі установки могли б покривати частину дефіциту потужності в енергосистемі та водночас приносити прибуток своїм власникам», — додав він.

