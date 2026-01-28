У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на стисненому повітрі
Китай ввів в експлуатацію найбільшу у світі електростанцію на стисненому повітрі. Це стало важливим кроком у зусиллях країни з розширення систем зберігання енергії для підтримки «зеленого переходу».
Згідно із заявою Harbin Electric Corp., яка брала участь у будівництві проєкту, електростанція потужністю 2400 мегават-годин може виробляти 600 мегаватів електроенергії та задовольняти річний попит 600 тисяч домогосподарств.
Як працює система
Зазначається, що такі установки є найекономнішим та найдовготривалішим рішенням для зберігання енергії.
Вони працюють, закачуючи стиснене повітря в підземні печери вночі, яке вдень випускається для обертання турбін та виробництва електроенергії.
Сектор накопичення енергії в Китаї переживає значне зростання, зумовлене швидким впровадженням відновлюваної енергетики в країні. Уряд встановив мету — понад 180 гігаватів нових потужностей до 2027 року, що сприятиме буму акумуляторних накопичувачів енергії та альтернативних технологій, таких як стиснене повітря.
