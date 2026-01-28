0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на стисненому повітрі

Енергетика
32
Китай ввів в експлуатацію найбільшу у світі електростанцію на стисненому повітрі. Це стало важливим кроком у зусиллях країни з розширення систем зберігання енергії для підтримки «зеленого переходу».
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно із заявою Harbin Electric Corp., яка брала участь у будівництві проєкту, електростанція потужністю 2400 мегават-годин може виробляти 600 мегаватів електроенергії та задовольняти річний попит 600 тисяч домогосподарств.

Як працює система

Зазначається, що такі установки є найекономнішим та найдовготривалішим рішенням для зберігання енергії.
Вони працюють, закачуючи стиснене повітря в підземні печери вночі, яке вдень випускається для обертання турбін та виробництва електроенергії.
Сектор накопичення енергії в Китаї переживає значне зростання, зумовлене швидким впровадженням відновлюваної енергетики в країні. Уряд встановив мету — понад 180 гігаватів нових потужностей до 2027 року, що сприятиме буму акумуляторних накопичувачів енергії та альтернативних технологій, таких як стиснене повітря.
За матеріалами:
suspilne.media
ЕнергетикаЕлектроенергіяАльтернативна енергетикаЗелена енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems