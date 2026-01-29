Держава компенсуватиме до 300 тис. грн на генератори для багатоквартирних будинків Сьогодні 12:28 — Енергетика

У межах програми держава надаватиме від 100 до 300 тис. грн на один будинок для придбання енергообладнання

Кабінет Міністрів запускає програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень — «СвітлоДім».

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що передбачає програма

У межах програми держава надаватиме від 100 до 300 тис. грн на один будинок для придбання енергообладнання, зокрема:

генераторів;

акумуляторів;

інверторів;

іншого обладнання для автономного живлення.

Отримані кошти необхідно використати протягом 45 днів з моменту їх перерахування.

Подати заявку на участь у програмі можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності.

Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію. Розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку. Використати кошти потрібно за 45 днів.

Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області.

Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд також спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів.

Крім того, уряд запускає нову грантову допомогу в межах програми «Власна справа». Підприємці в Україні можуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги під час знеструмлень та блекаутів.

