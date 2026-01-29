Чи треба перескладати на водійські права, якщо під час іспиту зникло світло — роз’яснення МВС Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Якщо під час теоретичного іспиту на права зникло світло або інтернет, кандидат у водії згодом може продовжити з того місця, де зупинився., hsc.gov.ua

Під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС можливі непередбачувані технічні обставини, зокрема зникнення електроенергії або перебої з інтернет-з'єднанням. У разі технічних збоїв іспит не вважається ані складеним, ані проваленим.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Якщо під час проходження теоретичного іспиту зникає електропостачання або інтернет, тестування автоматично призупиняється. Після відновлення електропостачання або інтернет-мережі кандидат у водії може продовжити складання іспиту.

Оплата іспиту

Повторна сплата коштів за складання теоретичного іспиту в разі технічних збоїв не здійснюється. Надалі іспит із теорії проводиться без додаткової оплати.

«Сервісні центри МВС працюють над тим, щоб навіть за складних умов забезпечити громадянам рівні, прозорі та комфортні умови отримання державних послуг. Сплатити за адміністративну послугу та бланк посвідчення водія можна в сервісному центрі МВС після отримання від адміністратора реквізитів для оплати», — додали в МВС.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство цифрової трансформації має намір змінити принцип складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія, і це може статися вже в 2026 році. Іспит може бути переведений у онлайн-формат. Мінцифри працює з МВС, аби перевести максимальну кількість послуг в онлайн, та анонсував запуск 20−30 послуг в різних сферах.

Також в Україні оновили систему електронного запису до сервісних центрів МВС. Зміни торкнулися графіка запису, порядку реєстрації, лімітів для фізичних та юридичних осіб, а також обмежень для складання іспитів. Тепер щодня о 06:00 система відкриває доступ до нової дати — 21-го дня від поточної. Тобто щоранку з’являється ще один день для запису.

