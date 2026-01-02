0 800 307 555
Революційні зміни: що готують у складанні іспиту на посвідчення водія

Технології&Авто
47
Міністерство цифрової трансформації має намір змінити принцип складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія, і це може статися вже в 2026 році.
Про це заявив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Іспит може бути переведений у онлайн-формат.
«Я мрію, аби ми зробили іспит на водійське посвідчення онлайн. На сьогодні вже є достатньо АI сервісів. Там є контроль очей, екрану, щоб ви не підглядали», — зазначив Федоров.
Він додав, що складання іспиту для отримання водійського посвідчення онлайн допоможе боротися з корупцією.
«Я сподіваюся, що ми знайдемо підтримку у Міністерства внутрішніх справ і запустимо таку послугу», — зауважив міністр.
Водночас він вказав, що наразі не може анонсувати конкретної дати запуску сервісу.
«Поки не можу анонсувати ні дату ні точний факт, що ми взагалі її запустимо, але ми над цим працюємо», — сказав голова цифрового відомства.
За словами Федорова, Мінцифри працює з МВС, аби перевести максимальну кількість послуг в онлайн, та анонсував наступного року запуск 20−30 послуг в різних сферах.
Раніше ми писали, що в Україні не встановлена верхня вікова межа для отримання водійського посвідчення. Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.
Зазначається, якщо немає обмежень (наприклад, судових, позбавлення прав, тимчасових заборон), вік сам по собі не є підставою для відмови в отриманні чи продовження посвідчення.
Особа, яка звертається за посвідченням водія або за обміном/продовженням, подає пакет документів. Однією з обов’язкових умов є медична довідка про придатність до керування транспортом.
Також ми писали у статті — Скільки коштує отримати водійське посвідчення в Україні
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
