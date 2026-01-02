Названо найгіршого виробника автомобілів Сьогодні 07:40 — Технології&Авто

Названо найгіршого виробника автомобілів

SlashGear назвали виробника найгірших автомобілів, згідно з дослідженням Consumer Reports . Експерти визначили, який бренд випускає моделі, які найчастіше розчаровують своїх власників.

Зазначається, що автомобілі цього бренду виявилися не лише ненадійними, а й мають низький рейтинг задоволеності власників. Йдеться про компанію Jeep.

У рейтингу Consumer Reports бренд Jeep отримав 64 бали в дорожніх тестах, а середня прогнозована надійність виявилася гіршою, ніж у багатьох конкурентів. Ба більше, далеко не всі власники автомобілів цього бренду задоволені своїм вибором.

Також у виданні поділилися, що у Jeep останніми роками було доволі багато проблем із відкликаннями автомобілів та їхньою безпекою. Експерти закликали водіїв двічі подумати перед купівлею автомобілів цього бренду.

Раніше в Jalopnik розповіли, яких вживаних автомобілів варто уникати. У виданні зазначили, що за стильним дизайном часто криється маса проблем.

Зокрема, експерти закликали не купувати глибоко тюнінговані автомобілі. У більшості випадків такі машини належать молодим водіям, які приділяють більше уваги зовнішньому вигляду авто, ніж його технічному стану.

Також у виданні не рекомендують купувати вживані автомобілі люкс-класу, які продаються дуже дешево. Найчастіше такі авто приховують величезну кількість проблем.

