Toyota кидає виклик Ferrari та Bentley і виходить в ультралюкс Сьогодні 05:43 — Технології&Авто

Toyota кидає виклик Ferrari та Bentley і виходить в ультралюкс

Toyota оголосила про амбітний вихід у сегмент ультрарозкішних і високопродуктивних автомобілів, безпосередньо націлюючись на Ferrari, Bentley та Rolls-Royce. Компанія представила одразу три флагманські моделі — GR GT, електричного наступника легендарного Lexus LFA та новий преміальний проєкт під брендом Century.

У Toyota підкреслюють, що ці автомобілі мають стати вершиною інженерних і дизайнерських можливостей концерну. Головний бренд-директор компанії Саймон Хамфріс назвав новинки «автомобільною вершиною» для підрозділів GR і Lexus, зазначивши, що йдеться не про іміджеві концепти, а про повноцінні серійні моделі.

GR GT стане першим автомобілем Toyota з повністю алюмінієвим шасі та унікальним гібридним V8, який не використовуватиметься в інших моделях бренду. Запуск дорожньої версії заплановано на 2027 рік, а гоночний варіант GR GT3 може з’явитися невдовзі після цього.

Новий Lexus LFA, у свою чергу, стане повністю електричним і відмовиться від двигуна внутрішнього згоряння. Очікується, що суперкар вийде на ринок не раніше 2028 року та має задати нові стандарти продуктивності в електричному преміум-сегменті.

Паралельно Toyota трансформує бренд Century, готуючи його до прямої конкуренції з Rolls-Royce і Bentley. За даними Nikkei Asia, у найближчі роки під цією маркою може з’явитися ультрарозкішне купе з технологічними рішеннями, запозиченими у GR GT та LFA. Ціни новинок, ймовірно, перебуватимуть у тому ж діапазоні, що й оригінальний Lexus LFA, який у 2011 році коштував близько 375 тисяч доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.