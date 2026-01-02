0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota кидає виклик Ferrari та Bentley і виходить в ультралюкс

Технології&Авто
1120
Toyota кидає виклик Ferrari та Bentley і виходить в ультралюкс
Toyota кидає виклик Ferrari та Bentley і виходить в ультралюкс
Toyota оголосила про амбітний вихід у сегмент ультрарозкішних і високопродуктивних автомобілів, безпосередньо націлюючись на Ferrari, Bentley та Rolls-Royce. Компанія представила одразу три флагманські моделі — GR GT, електричного наступника легендарного Lexus LFA та новий преміальний проєкт під брендом Century.
У Toyota підкреслюють, що ці автомобілі мають стати вершиною інженерних і дизайнерських можливостей концерну. Головний бренд-директор компанії Саймон Хамфріс назвав новинки «автомобільною вершиною» для підрозділів GR і Lexus, зазначивши, що йдеться не про іміджеві концепти, а про повноцінні серійні моделі.
GR GT стане першим автомобілем Toyota з повністю алюмінієвим шасі та унікальним гібридним V8, який не використовуватиметься в інших моделях бренду. Запуск дорожньої версії заплановано на 2027 рік, а гоночний варіант GR GT3 може з’явитися невдовзі після цього.
Новий Lexus LFA, у свою чергу, стане повністю електричним і відмовиться від двигуна внутрішнього згоряння. Очікується, що суперкар вийде на ринок не раніше 2028 року та має задати нові стандарти продуктивності в електричному преміум-сегменті.
Паралельно Toyota трансформує бренд Century, готуючи його до прямої конкуренції з Rolls-Royce і Bentley. За даними Nikkei Asia, у найближчі роки під цією маркою може з’явитися ультрарозкішне купе з технологічними рішеннями, запозиченими у GR GT та LFA. Ціни новинок, ймовірно, перебуватимуть у тому ж діапазоні, що й оригінальний Lexus LFA, який у 2011 році коштував близько 375 тисяч доларів.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems