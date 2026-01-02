Kia оновила K4 2026 року Сьогодні 02:27 — Технології&Авто

Kia оновила K4 2026 року

Kia офіційно представила седан K4 модельного року 2026, який отримав незначне підвищення цін, але зберіг статус одного з найвигідніших автомобілів у своєму сегменті.

Базова вартість моделі зросла лише на 200 доларів — до $22 190, тоді як старші комплектації поповнилися новими технологіями та оновленим оснащенням салону.

Популярність K4 залишається високою: лише до листопада американські покупці придбали 126 919 таких автомобілів. Це зробило седан другим за обсягами продажів у лінійці бренду Kia, поступившись лише кросоверу Sportage. Виробник пов’язує успіх насамперед із привабливою ціною та багатим оснащенням.

У версії LX змін небагато — зокрема, виробник відмовився від двоколірної оббивки, замінивши її на чорний монохромний інтер’єр. Водночас комплектація EX, яка подорожчала на 400 доларів і тепер стартує з $24 390, отримала стандартну оббивку SynTex, підігрів передніх сидінь і задній підлокітник.

Спортивніші версії GT-Line та GT-Line Turbo також стали технологічнішими. GT-Line за $25 390 може оснащуватися преміум-пакетом із 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і підігрівом керма, а для машин із люком запропонований новий червоно-чорний інтер’єр. Топова GT-Line Turbo за $28 290 додатково отримала оновлений пакет електроніки.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.