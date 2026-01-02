0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Lexus представив найпотужніший електричний RZ

Технології&Авто
27
Lexus представив найпотужніший електричний RZ
Lexus представив найпотужніший електричний RZ
Lexus продовжує розширювати лінійку електричного кросовера RZ і після Європи та Північної Америки представив оновлену модель на домашньому ринку в Японії. Головною прем’єрою стала нова версія RZ 600e F Sport Performance, яка відтепер є найпотужнішою та найдинамічнішою у сімействі.
Новинка отримала агресивний аеродинамічний обвіс з вуглецевого волокна, раніше застосований на лімітованому RZ 450e F Sport. До нього входять вентильований капот, розширені крила, змінені пороги, масивний задній дифузор і двосекційне антикрило, що не лише підкреслюють спортивний характер моделі, а й покращують притискну силу.
Lexus представив найпотужніший електричний RZ
Технічно RZ 600e F Sport Performance також зазнав суттєвих доопрацювань. Підвіску занижено на 20 мм, встановлено 21-дюймові колеса Enkei та посилену гальмівну систему з шестипоршневими супортами спереду. Два електродвигуни тепер розвивають сумарно 420 к.с., що робить цю версію найпотужнішим Lexus RZ.
Розгін з місця до 100 км/год займає 4,4 секунди. При цьому кросовер зберіг акумулятор ємністю 77 кВт·год, який забезпечує запас ходу до 525 км. В інтер’єрі вирізняються спортивні сидіння F Sport, сині акценти та кермо у формі ярма, поєднане з системою керування «за дротом» і функцією імітації ручного перемикання.
Продажі Lexus RZ 600e F Sport Performance в Японії стартують 2 березня 2026 року. Ціни починаються з ¥12,165 млн, а версія з контрастнішим оформленням оцінюється у ¥12,44 млн. На відміну від торішнього лімітованого RZ 450e F Sport, новинка не матиме обмежень за тиражем, однак строки появи на інших ринках поки не оголошені.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems