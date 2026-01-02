Lexus представив найпотужніший електричний RZ Сьогодні 01:22 — Технології&Авто

Lexus продовжує розширювати лінійку електричного кросовера RZ і після Європи та Північної Америки представив оновлену модель на домашньому ринку в Японії. Головною прем’єрою стала нова версія RZ 600e F Sport Performance, яка відтепер є найпотужнішою та найдинамічнішою у сімействі.

Новинка отримала агресивний аеродинамічний обвіс з вуглецевого волокна, раніше застосований на лімітованому RZ 450e F Sport. До нього входять вентильований капот, розширені крила, змінені пороги, масивний задній дифузор і двосекційне антикрило, що не лише підкреслюють спортивний характер моделі, а й покращують притискну силу.

Технічно RZ 600e F Sport Performance також зазнав суттєвих доопрацювань. Підвіску занижено на 20 мм, встановлено 21-дюймові колеса Enkei та посилену гальмівну систему з шестипоршневими супортами спереду. Два електродвигуни тепер розвивають сумарно 420 к.с., що робить цю версію найпотужнішим Lexus RZ.

Розгін з місця до 100 км/год займає 4,4 секунди. При цьому кросовер зберіг акумулятор ємністю 77 кВт·год, який забезпечує запас ходу до 525 км. В інтер’єрі вирізняються спортивні сидіння F Sport, сині акценти та кермо у формі ярма, поєднане з системою керування «за дротом» і функцією імітації ручного перемикання.

Продажі Lexus RZ 600e F Sport Performance в Японії стартують 2 березня 2026 року. Ціни починаються з ¥12,165 млн, а версія з контрастнішим оформленням оцінюється у ¥12,44 млн. На відміну від торішнього лімітованого RZ 450e F Sport, новинка не матиме обмежень за тиражем, однак строки появи на інших ринках поки не оголошені.

