Камери зі ШІ масово штрафують водіїв

У Греції майже непомітно для широкого загалу стартував пілотний проєкт із використання дорожніх камер на базі штучного інтелекту, який уже приніс відчутні результати.

Лише за чотири дні роботи в центральних районах Афін система зафіксувала близько 2500 серйозних порушень правил дорожнього руху, а одна камера окремо «виписала» понад тисячу штрафів.

Пілот охопив вісім локацій у столиці та продемонстрував, що автоматизований контроль здатен фіксувати масові порушення без участі патрульних. Камери аналізують потік у реальному часі та фіксують не лише перевищення швидкості чи проїзд на червоне світло, а й водіїв без ременів безпеки, користування смартфоном за кермом та незаконний рух аварійними або виділеними смугами.

У разі виявлення порушення система автоматично зберігає фото та відео з часовою міткою, які шифруються як доказ. Штрафи водіям надходять у цифровому форматі — через SMS, електронну пошту або державний онлайн-портал, де їх можна одразу сплатити. Формально передбачена процедура оскарження, однак відеодокази значно зменшують шанси на успіх.

Найбільш показовим став приклад проспекту Сінгру — ключової магістралі між Афінами та портом Пірей. Там лише одна камера зафіксувала понад 1000 порушень за чотири дні, що становить майже половину всіх випадків у межах пілоту. На інших перехрестях сотні водіїв проїжджали на заборонний сигнал світлофора, що свідчить про системну проблему, а не поодинокі випадки.

Розміри штрафів у Греції доволі відчутні. За їзду без ременя безпеки або користування телефоном за кермом передбачено 350 євро (приблизно 410 доларів США), а за перевищення швидкості — від 150 до 750 євро (180−880 доларів США). За оцінками чиновників, одна камера потенційно може «генерувати» до 750 000 євро (близько 880 000 доларів США) штрафів лише за кілька днів роботи.

Наразі система обмежується 8 пілотними точками, але влада вже готує масштабне розширення: до 2000 стаціонарних камер по всій країні та ще 500 мобільних, які встановлять у громадських автобусах для контролю автобусних смуг. У Міністерстві цифрового управління наголошують, що мета — не карати, а підвищити безпеку на дорогах і зменшити кількість ДТП, тоді як автоматизація має зняти частину навантаження з поліції.

Греція приєднується до глобального тренду: подібні камери зі штучним інтелектом уже активно застосовують у Великій Британії, Німеччині, Франції, Іспанії, США та низці інших країн. Афінський експеримент уважно відстежують, адже його результати можуть стати аргументом на користь подальшої цифровізації контролю дорожнього руху в Європі.

