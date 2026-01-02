Механік назвав автомобілі, яких потрібно уникати Сьогодні 04:34 — Технології&Авто

Механік назвав автомобілі, яких потрібно уникати

Автомобільний експерт і механік із понад 50-річним досвідом Скотті Кілмер в одному з відео на своєму YouTube-каналі розповів, від яких автомобілів варто триматися подалі, пише УНІАН.

У цих авто доволі багато проблем із надійністю та якістю.

Великі автомобілі Toyota

Кілмер заявив, що сучасні автомобілі Toyota стали значно гіршими за своїх попередників. За його словами, нові моделі бренду не такі надійні, як автомобілі, які японський бренд випускав ще 10 років тому.

Найбільше механіка розчарували великі автомобілі Toyota. За його словами, такі моделі, як Tundra, Sequoia, 4Runner і Land Cruiser, стали занадто великими для їхніх малопотужних двигунів.

Кілмер підкреслив, що перехід Toyota на більш компактні двигуни суперечить історичній орієнтації бренду на надійність. Також він поділився, що з початком пандемії COVID-19 у ланцюжок поставок Toyota стали надходити дешевші запчастини.

Проте механік визнав, що деякі автомобілі Toyota все ще залишаються дуже надійними. Він порекомендував звернути увагу на моделі Camry, RAV4, Prius і Corolla.

Автомобілі Ford американського виробництва

Транснаціональний автогігант Ford випускає величезну кількість різних моделей, деякі з яких призначені для певних ринків. За словами Кілмера, найгіршими з них є автомобілі бренду, які випускаються в Північній Америці.

Механік нагадав, що Ford у 2025 році лідирує за кількістю відкликань своїх автомобілів у США. Ба більше, виробник заявляє про велику кількість проблем із постачанням запчастин.

Нові пікапи

Кілмер заявив, що не рекомендує жоден із нових пікапів, які зараз продаються на ринку США. За його словами, нові моделі в цьому сегменті страждають від відгуків і проблем із запчастинами, спричинених збоями в ланцюжку поставок.

Механік закликав водіїв звернути увагу на старі пікапи, які пройшли перевірку часом. Зокрема, він згадав Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Nissan Fronteir і Nissan Titan.

