Яких авто українці вже не побачать у салонах в 2026 році Сьогодні 03:51 — Технології&Авто

Яких авто українці вже не побачать у салонах в 2026 році

Деякі з автомобілів не матимуть наступників у 2026-му. Яких моделей ми не побачимо у салонах наступного року.

Про це розповіли журналісти AUTO.RIA.com.

Audi А4

В Україні певний попит на легендарну німецьку модель тримався практично до останнього автомобіля: за кілька місяців 2025 року до моменту, коли ці машини зникли з офіційних прайс-листів і салонів Audi, дилери зуміли реалізувати 11 нових седанів і один «Олроуд». Поки складно сказати, чи повернеться знакова модель з електричною силовою на український ринок.

BMW 8 Серії

Баварці фактично зупинили виробництво моделі ще восени. Згодом стало відомо, що купе, кабріолет та Gran Coupe 8 Серії випускатимуть виключно для американського ринку. Прямого наступника у BMW 8 Серії поки немає. Протягом 2025 року в Україні власниками нових BMW 8 серії стали 25 автомобілістів.

BMW X4

Інформація про те, що BMW не планує наступника купеподібному X4 з двигуном внутрішнього згоряння, з’явилась ще рік тому. У році, що минає, українці придбали 178 нових купе-кросоверів BMW X4.

BMW Z4

Це далеко не найпопулярніша модель на українському ринку, однак у 2025-му один новий Z4 у нас таки продали. Цікаво, що авто досі можна замовити, скориставшись конфігуратором на офіційній сторінці українського імпортера. Однак, наступного року баварці випускатимуть цю модель лише у «прощальній версії».

Infiniti QX50 та QX55

Модельний ряд марки Infiniti в Україні стрімко скорочується. Протягом 2025 року в Україні було реалізовано 26 одиниць QX50 та 11 QX55. Проте виробництва цих моделей у 2026-му японці не продовжуватимуть.

Kia Soul

Після 16 років на конвеєрі знімуть з виробництва і мінікросовер Soul. В Україні ця модель користувалась попитом на вторинному ринку, але у салонах українці її точно не побачать.

Mercedes-Benz GLC Coupe та GLE Coupe

Німецький виробник має намір припинити у 2026-му випуск купеподібних версій кросоверів, щоб зосередитись на активізації продажу «класичних» варіантів GLC та GLE.

Mercedes EQE та EQE SUV

Не очікується прямих нащадків у ще двох моделей компанії Mercedes. Цікаво, що обидві моделі були представлені нещодавно: седан у 2021 році, а кросовер у 2022-му.

Porsche 718 Cayman та Boxster

За інформацією інсайдерів, раніше ніж у 2027-му бензинові (чи, скоріш за все, гібридні) Cayman та Boxster не з’являться. Тому на 2026-й ці моделі точно візьмуть паузу.

Subaru Legacy

Дуже популярний свого часу серед українців японський седан протримався довше, ніж можна було очікувати. Наразі відомо, що у Європі його не продаватимуть, а українці зможуть купити це авто лише на вторинному ринку.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.